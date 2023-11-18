إيلاف: أعلنت منصة برايم فيديو أن 2 فبراير 2024 سيكون موعد عرض مسلسلها الجديد "Mr. and Mrs. Smith" الذي يعيد تصور الفيلم الشهير من انتاج عام 2005 وجمع بين براد بيت وأنجلينا جولي.

يتألف المسلسل من ثماني حلقات وهو من بطولة دونالد جلوفر ومايا إرسكين، حيث يتخفى اثنان من الغرباء الوحيدين كزوجين.

وجاء في البيان: "في هذا الإصدار من السيد والسيدة سميث، يحصل شخصين غريبين ووحيدين على وظيفة في وكالة تجسس غامضة توفر لهما حياة رغيدة من التجسس والثروة والسفر حول العالم ومنزل الاحلام في مانهاتن".

"يتم منحمها هويات جديدة في زواج مرتب. الآن، بعد زواجهما المزيف، يتنقل جون وجين في مهمة عالية الخطورة كل أسبوع بينما يواجهان أيضًا مرحلة جديدة في العلاقة. تصبح قصة الغطاء الأمني الخاصة بهما أكثر تعقيدًا عندما تنمو مشاعر حقيقية تجاه بعضهم البعض. ما هو الأكثر خطورة: التجسس أم الزواج؟

قال جلوفر لـ Entertainment Weekly أن المسلسل مختلف عن الفيلم.