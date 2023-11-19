إيلاف: كشفت الممثلة الأميركية نيكول كيدمان إن الموسم الثالث من مسلسل "Big Little Lies" قيد الإعداد حاليًا.

"لقد أحببت مسلسل "Big Little Lies"،" قالت أثناء حديثها على خشبة المسرح في حدث أسئلة وأجوبة لاتحاد الجولف الاحترافي للسيدات خلال بطولة CME Group Tour في نابولي، فلوريدا.

وأضافت "لأنه جاء نوعًا ما في وقت ما في حياتي عندما أنجبت أطفالي وكنت أفكر في أنني سأتقاعد. ثم جاء هذا الموقف، حيث تمكنت أنا وريس ويذرسبون من إنتاج هذا المسلسل. وبعد ذلك شاهدتموه جميعًا ونجح نجاحاً هائلا".

ثم أسقطت كيدمان كشفاً مهماً: "وسوف نقدم لكم موسماً ثالثاً، لمعلوماتكم فقط".

طالب المشجعون منذ فترة طويلة بموسم ثالث من الدراما المليئة بالنجوم، والتي تضم كيدمان، ويذرسبون، ولورا ديرن، وزوي كرافيتز، وشايلين وودلي كأمهات ذوات نفوذ كبير ولكن مضطربات في مونتيري، كاليفورنيا.

بعد ظهوره لأول مرة كمسلسل محدود في عام 2017، حصل مسلسل "Big Little Lies" - المستوحى من رواية ليان موريارتي الصادرة عام 2014 - على ثماني جوائز إيمي ثم عاد للموسم الثاني في عام 2019، مع إضافة ميريل ستريب إلى طاقم الممثلين.

ولكن عندما يعود العرض مرة أخرى، فإنه سيفعل ذلك بدون المخرج جان مارك فالي، الذي توفي عام 2021 عن عمر يناهز 58 عامًا بسبب عدم انتظام ضربات القلب المميت.

كانت خسارته أحد الأسباب التي دفعت كرافيتز في السابق إلى التعبير عن شكوكها في أن طاقم الممثلين سوف يجتمعون مرة أخرى في جزء آخر.

قالت في مقطع فيديو على TikTok العام الماضي: "لا أعتقد أنه [سيعود]". "لقد تحدثنا كثيرًا عن عمل موسم ثالث، ولسوء الحظ، توفي جان مارك فالي، مخرجنا المذهل، العام الماضي ولا أستطيع أن أتخيل الاستمرار بدونه".

وأشارت نجمة High Fidelity قائلة: "لقد كان حقًا صاحب الرؤية لهذا العرض. لذا، لسوء الحظ، انتهى الأمر."

لكن حديث كيدمان بث الأمل والحماسة في قلوب متابعي هذا المسلسل المشوق.