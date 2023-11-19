إيلاف: لم تكن مسابقة ملكة جمال الكون 2023، التي أقيمت يوم السبت في صالة أدولفو بينيدا الوطنية للألعاب الرياضية في السلفادور، مخيبة للآمال، حيث تنافست أكثر من 80 متسابقة من جميع أنحاء العالم في الحفل النهائي للنسخة الثانية والسبعين لمسابقة الجمال. فازت شينيس بالاسيوس، ملكة جمال نيكاراجوا.

وكانت المرشحات الثلاث الأوائل للفوز بلقب ملكة جمال الكون 2023 هي كارلا جيلفو أسيفيدو من بورتوريكو، والبرازيلية ماريا بريشان، وسوتيما جون من كمبوديا، بهذا الترتيب.

واحتلت الفنزويلية ديانا سيلفا، التي حصلت على الجنسية الفنزويلية بفضل والدتها، المركز السادس على الرغم من احتمالات فوزها.

المتسابقات الثلاثة الأوائل اللاتي وصلن بالفعل إلى الأسئلة والأجوبة النهائية هن ملكة جمال تايلاند وملكة جمال نيكاراغوا وملكة جمال أستراليا.

استضافت جاكلين براكامونتس، ممثلة المكسيك في مسابقة ملكة الجمال في مطلع القرن، هذه النسخة من الحفل.

كل ما تريد معرفته عن الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2023

فازت ملكة جمال نيكاراغوا على ملكتي جمال أستراليا وتايلاند، اللتين ألقيتا أيضًا خطابات أخيرة رائعة، وانتهت بهذا الترتيب.

وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها نيكاراغوا على فائزة بلقب ملكة جمال الكون، وكان الطريق طويلا بالنسبة بالاسيوس البالغة من العمر 23 عاما، والتي ولدت في 24 نوفمبر 1995 في شينانديجا.

بالاسيوس متخصصة في الاتصالات ولديها شغف بقضايا العدالة الاجتماعية وتحب الكرة الطائرة.

كان ذكائها وجاذبيتها من المساهمين الرئيسيين في أن تصبح ملكة جمال الكون 2023. وسترتدي بالاسيوس التاج لمدة عام حتى النسخة القادمة من مسابقة ملكة الجمال الأكثر شعبية في العالم.

حقائق لافتة في هذه النسخة

على الرغم من أن الاحتفال بملكة جمال الكون في السنوات الأخيرة كان مثيرًا للجدل، لاعتبارها مسابقة قديمة، والتي اعترفت لسنوات بالصور النمطية التقليدية للمرأة على أنها مجرد شيء للزينة، إلا أن مسابقة الجمال الأكثر أهمية في العالم تحاول هذا العام إعادة اختراع نفسها للتكيف مع القرن الحادي والعشرين.

يبدو أن نسخة 2023 قد حققت نجاحًا أوليًا حيث سمحت بالمشاركة في ظروف متساوية للعديد من النساء اللاتي كسرن الصور النمطية التي كانت موجودة في المسابقة، حيث كانت هناك امرأتان متحولتان جنسياً، ممثلتا البرتغال وهولندا، في هذه النسخة من مسابقة الجمال.

ومن بين المستجدات الأخرى كان هناك متسابقتان متزوجتان ولديهما أطفال استفادتا من التعديلات على القواعد التي تسمح للأشخاص المتزوجين أو الحوامل أو المطلقات أو الذين لديهم أطفال بالمشاركة.

نويليا فويجت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، لم تصل إلى المراكز العشرة الأولى، مما يعني أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على تكرار فوزها بالمسابقة.

كان هناك أيضًا تمثيل للنيبال من قبل عارضة الأزياء ذات الحجم الزائد جين ديبيكا جاريت، والتي أثار وجودها الجدل الدائر حول المظهر الجديد لملكة جمال الكون وسط ملكية جديدة.

يرى بعض الناس أن هذا أمر إيجابي، بينما يرى آخرون أنه أمر غير ضروري ينحرف بعيدًا عن المبادئ الأولية للمنافسة.