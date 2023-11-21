إيلاف: كان لإيلاف مقابلة مع النجمة اللبنانية رزان جمال، فتحدثنا معها بدايةً عن النجاح المدوي الذي أحدثه مسلسل "الثمن" الذي أتقنت فيه تجسيد دور المهندسةالمعمارية "سارة"، وعن تفاصيل هذه الشخصية وما علمتها اياه.

كما تكلمت عن عائلة "الثمن" والممثلين الذين شاركوا في العمل منوهة أن كل ممثل أخرج منها أمراًمختلفاً ومميزاً، وأكدت أنهم جميعاً ساعدوا بعضهم البعض فكان فريق التمثيل والعمل الجماعي من أسرار نجاح المسلسل.

كذلك تحدثنا عن رزان الإنسانة بعيداً عن التمثيل وكيف تتخطى حزنها وتتغلب على المشاكل والصعاب. وعن التجربة المؤلمة التي مرت بها بخسارتها لوالدتها التي توفيت بمرض السرطان وكيف كانت تذهب الى العمل والتصوير وهي تخسر والدتها!

اما عن شعارها في الحياة فاجابت: "let it go، ما في شي حرزان ونحن اللبنانيين نعلم جيداً انو ما بقى في شي حرزان! فعندما تنفجر عاصمة بلدك، وتخسر كلشيء وتشاهد شعبك يتعذب، وتلمس الكآبة من حولك… لا بد ان تصل الى قناعة انو ما في شي حرزان بالحياة!"

ووجهت رسالة من القلب لشباب الوطن متمنيةً لهم القوةوالا يفقدوا الأمل أبدًا مهما حصل… وأفصحت عن تمسكها بلبنان منوهة أنها بقيت لوحدها فيه بينما كل عائلتها غادرته الى الخارج، وستبقى في لبنان لتساعد شعبها على قدر طاقتها، لانها تحب هذا الوطن وتعتبره بيتها… لذلك ستبقى فيه صامدةً وتشعر أنه سنتمكن من التغيير وإحداث فرق.

هذا وتطرقنا بالحديث معها عن تجربة الغناء التي خاضتها، فافصحت انه منذ اصدار الأغنية يحاولون إقناعها بالغناء ولكنها تشدد على أنها ممثلة وليست مغنية مع العلم أنها كانت تحلم بالغناء كل حياتها! وفي النهاية أعلنت عبر إيلاف عن خطواتها المستقبلية وتحضيراتها بعد "الثمن" مفصحة أنه تحدي كبير وضخم جداً بالنسبة لها!