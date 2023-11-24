إيلاف: في أحدث إعلان ترويجي لها قبل طرح فيلم "Renaissance: A Film by Beyonce"، والذي من المقرر أن يتم عرضه لأول مرة في 1 ديسمبر 2023، تعاونت بيونسيه مع ابنتها رومي.

ساعدتها رومي في تسجيل مقطع فيديو على هاتفها للاحتفال بعيد الشكر والكشف عن المقطع الدعائي.

وقالت في رسالة فيديو تم تشغيلها قبل العرض الترويجي القصير: "مرحبًا، إنا بيونسيه، أتمنى لك ولعائلتك عيد شكر سعيدًا للغاية".

"يشرفني جدًا أن أشارككم النظرة الأولى على الإعلان الترويجي الجديد لفيلم "Renaissance".

يقال إن الفيلم سيكون عبارة عن دمج لكواليس صناعة Renaissance (2022)، الألبوم السابع لبيونسيه. الألبوم المرئي المصاحب للسجل؛ واللقطات المسجلة من جولة Renaissance العالمية وتطورها.

وقالت بيونسيه في لقطات من جولتها العالمية الأخيرة: "نحن نخلق عالمنا الخاص. هذه هي مكافأتي، لا يمكن لأحد أن يحرمني من ذلك".

من هي رومي كارتر؟

رومي كارتر هي الابنة الصغرى لبيونسيه ومغني الراب جاي زي. ولدت في 13 يونيو 2017 في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

هي الأخت التوأم للسير كارتر، ولديها أخت أكبر منها تدعى بلو آيفي كارتر.

سميت على اسم الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي الذي عاش في القرن الثالث عشر، والذي يعتبر أحد أعظم الصوفيين والشعراء في كل العصور.