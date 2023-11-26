إيلاف: تم تشخيص إصابة الممثل الأميركي بروس ويليس لأول مرة بالحبسة الكلامية ثم بالخرف الجبهي الصدغي، وتدهورت صحة نجم هوليوود المخضرم على مدار الأشهر الماضية.

الخرف هو مرض يتفاقم مع مرور الوقت، وفي الخرف الجبهي الصدغي يؤثر بشكل خاص على الفص الجبهي والصدغي للدماغ.

شاركت ابنة بروس، سكاوت ويليس، لحظات من احتفال العائلة بعيد الشكر عبر خاصية القصص على الإنستغرام، وتحدثت عن قربها المتزايد من والدها حيث كانت في المنزل معظم الوقت منذ تشخيص إصابته بالخرف.

شاركت سكاوت مقطع فيديو قصير لها وهي تمد يدها ليمسكها بروس، حيث ابتسمت للكاميرا بينما كان تعتلي وجه الممثل المحبوب نظرة حزينة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب أفراد آخرون من عائلة ويليس أيضًا عن حبهم لبروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وفي صورة أخرى شاركتها سكاوت، يمكن رؤيتها وهي تضع رأسها بمحبة على يد الممثل اليمنى أثناء التقاط الصورة الذاتية "سيلفي".

وجاء منشور سكاوت بعد أيام من توجه شقيقتها رومر إلى إنستغرام للحديث صراحة عن إشتياقها لوالدها. حيث شاركت مشاعرها من خلال تحميل صورة نادرة لها ولوالدها عندما كانت طفلة.