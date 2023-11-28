إيلاف: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة للمهرجان، التي يرأسها الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، صاحب الفيلمين الشهيرين "إلفيس" و"مولان روج".

سينضم إلى لجنة التحكيم كلًا من الممثل السويدي الأميركي جويل كينمان، من أعماله فيلما "ليلة صامتة" و"الفرقة الانتحارية" ومسلسل "للبشرية الجمعاء"، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، من أعمالها فيلما "مليونير متشرد" و"فارس الكؤوس"، والممثلة المصرية أمينة خليل، من أعمالها مسلسلا "غراند أوتيل" و"ليالي أوجيني"، والممثلة الإسبانية باز فيغا، من أعمالها مسلسل "أو أي" والعديد من الأعمال الأخرى.

الفنان السعودي عبدالله السدحان

بينما ترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة الكاتبة والمخرجة والناقدة السينمائية السعودية هناء العُمير، التي أنتجت المسلسل الأصلي لنتفليكس "وساوس"، والممثل الفرنسي المغربي أسعد بوآب الذي مثل في فيلم "كل ما تريده لولا"، والمخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمنتج التركي الألماني حاصد جوائز متعددة، فاتح أكين.

المخرج التركي فاتح أكين

وعن اختيار أعضاء لجنة التحكيم، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، شيفاني بانديا: "يسعدنا أن نرحب في جدة بنخبة من أهم المبدعين الرائدين في السينما والتلفزيون من جميع أنحاء العالم لينضموا إلى لجنة التحكيم في منافسات هذا العام. نُدرك أن مهمة تتويج الفائزين ستشكل تحديًا ممتعًا للجنة، نظرًا لتميز اختياراتنا وتفردها ولما قدمته صناعة السينما من أعمال ومواهب استثنائية طوال هذه السنة. نتطلع إلى استقبال المتأهلين للتصفيات النهائية والاحتفال بهم في حفل توزيع جوائز اليُسر".

الممثلة الهندية فريدا بينتو

من منطلق احتفاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمبدعين في صناعة السينما، سيقدم جائزة اليسر الفخرية التي تُكرّمشخصيات وأيقونات سينمائية بارزة ساهمت في تشكيل تاريخ السينماوتخليدها في قلوب الجماهير.

تُجسد هذه الجائزة مقدار الاحترام والتقدير الذي يحمله المهرجان لكل شخص ساهم في إثراء صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، وتتضمن قائمة التكريم لهذا العام الممثل البارز في بوليوود رانفير سينغ، والممثلة المبدعة ديان كروجر، والفنان الكبيرعبد الله السدحان.

وعن جائزة تكريم البحر الأحمر، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي: "نُكرّم في مهرجان هذا العام أيقونة من أيقونات السينما الهندية، الممثل رانفير سينغ، والممثلة الرائعةديان كروجر، التي قدمت عدد من الشخصيات البارزة التي استمتعنا بمشاهدتها، مثل شخصية "هيلين" في فيلم "طروادة"،وشخصية"بريدجيت فون هامرسماك" التي أدتها في فيلم المخرج الشهير تارانتينو، حيث سحرتنا بأدائها القوي وتجسيدها لمشاعر الانتقام، وشخصية (آنجل كاتيا) من فيلم "في التلاشي" للمخرج فاتح أكين، إلى جانب الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان الذي يُعد بمثابة ركيزة من ركائزالفن في المملكة، فبعد أن متَّعنا بأدائه طوال عقدين من الزمن من خلال مسلسل "طاش ما طاش"، سيعود إلينا في أول ظهور له على الشاشة الكبيرة بفيلم "نورة"، أحد الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر لهذا العام".

أضاف التركي: "يُسعدنا انضمامهم إلينا وتكريمهم والاحتفال بإنجازاتهم المتنوعة والفريدة في النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

يقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، حيث سيشهد حفل افتتاحه العرض العالمي الأول للفيلم الرومانسي الخيالي السعودي "حوجن" (2023)، من إخراج ياسر الياسري. وسيتم اختتام المهرجان بالعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم "فيراري" (2023)، فيلم السيرة الذاتية المرشح لجائزة الأوسكار للمخرج مايكل مان وبطولة كلًا من آدم درايفروبينيلوبي كروز، وسيُسدل الستار على المهرجان وبرامجه مع عرض خاص لفيلم "الصبي ومالك الحزين" (2023) للعبقري هاياوميازاكي ومن إنتاج استوديو غيبلي.



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