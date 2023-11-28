إيلاف: كشفت الممثلة والمخرجة والمؤلفة السعودية فاطمة البنوي عن الصور الأولى من فيلمها الجديد "بسمة" وهو من تأليفها وإخراجها وذلك من خلال تدوينة مرفقة بصورة نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام قالت فيها "إليكم النظرة الأولى من فيلم "بسمة"، كتابة وإخراج فاطمة البنوي".

وفي خاصية القصة نشرت صورة أخرى وعلقت عليها قائلة " بسمة قريباً .. وسألت متابعيها ان كانوا مستعدين؟

يذكر أن الفيلم سيعرض حصرياً على منصة نتفليكس.

وتتعمد صانعة الأفلام السعودية تصوير المرض العقلي في سياق المنزل والعائلة بدلا من التجهيزات المعتادة للمستشفيات والمؤسسات العقلية.

وإلى جانب كتابتها وإخراجها للفيلم ستلعب دور البطولة فيه حيث تؤدي دور ابنة رجل يعاني من أوهام بجنون العظمة، وعند عودتها من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية، تحاول "بسمة" إنقاذه من حالة عدم الاستقرار العقلي المتصاعدة قبل إجبارها على ترك والدها مرة أخرى.

وقالت في تصريح سابق عن الفيلم: "أحب العمل مع ديناميكيات الأسرة.. العلاقات الإنسانية تجذبني حقًا، عائلتي بأكملها إما علماء دين أو علماء نفس".

دعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

فيلم "بسمة" المدعوم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة ، يشترك في إنتاجه وكتابة مع فاطمة السيناريست المصري محمد حفظي، منتج فيلمي "ريش" و"أميرة".