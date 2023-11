إيلاف: أسعدت النجمة العالمية تايلور سويفت معجبيها، المعروفين باسم "Swifties"، بالإصدار الرسمي لأغنيتها "You're Losing Me" على خدمات البث المباشر.

أصدرت نجمة البوب هذا الإعلان المفاجئ صباح الأربعاء بعد حصولها على لقب أفضل فنانة عالمية لهذا العام على موقع Spotify.

وأعربت سويفت عن امتنانها لمعجبيها قائلة: "حسنًا، هذا غير واقعي؟؟ أردت فقط أن أقول لأي شخص استمع إلى موسيقاي هذا العام، في أي مكان في العالم، شكرًا لكم. الحصول على لقب أفضل فنانة عالمية على Spotify في عام 2023 هوة أفضل هدية عيد ميلاد يمكن أن تقدمونها لي."

وفي بادرة تقدير لمعجبيها، قررت سويفت تلبية طلباتهم وإصدار الأغنية المحبوبة للغاية على منصات البث المباشر.

قالت: "لذلك كنت أحاول التفكير في طريقة لأشكركم، وقد طلب مني الكثير منكم أن أعرض أغنية You're Losing Me (From The Vault)" على البث المباشر... لذا، ها هي! يمكنكم أخيرًا الاستماع اليها في كل مكان الآن."

تم إصدار أغنية "You're Losing Me" في البداية في مايو كإصدار رقمي من خلال متجر Swift الإلكتروني. تم تضمينها أيضًا في نسخة قرص مضغوط حصرية تم بيعها للجماهير في محطة Eras Tour الخاصة بها في إيست روثرفورد ، نيوجيرسي.

وسرعان ما أصبحت الأغنية مفضلة لدى المعجبين بسبب كلماتها الكاشفة، والتي يعتقد الكثيرون أنها مستوحاة من انفصال سويفت عن صديقها القديم جو ألوين في وقت سابق من هذا العام.

تُظهر كلمات الأغنية ضعف سويفت، ووعيها الذاتي بعيوبها وانعدام الأمن في علاقاتها السابقة. بالإضافة الى إحساسها بالإرهاق العاطفي والتأمل في المستقبل.