إيلاف من الرياض: أطلقت نتفليكس بالشراكة مع الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، مبادرة "مختبر الفيلم القصير لصانعات أفلام صاعدات" وهي مبادرة جديدة ترمي إلى تقديم التدريب والتطوير المستمر لأكثر من 25 صانعة أفلام عربية واعدة. تندرج هذه المبادرة تحت "صندوق نتفليكس لدعم المواهب الإبداعية"، وتسعى لرعاية الجيل القادم من صانعات الأفلام المقيمات في المملكة العربية السعودية والإمارات، ومصر، والأردن، والكويت.

تفتح المبادرة الإقليمية أبوابها للمشارِكات في برنامج تدريب صانعات أفلام الصاعدات، والمواهب الجديدة على حد سواء، وتدعوهنّ للتعاون والتقدم كفرق في مشروع سينفذ تحت إرشاد موجّهين/ات في مجال السينما. وستعدّ كل مجموعة فيلماً روائياً قصيراً بميزانية تبلغ 25 ألف دولار مخصصة لإنتاج قصصهن. بالإضافة إلى المنحة، يقدم البرنامج استشارات حول كتابة السيناريو، مرحلة التحضير للإنتاج، ومرحلة التصوير، يتبعها إرشاد وتدريب خلال مرحلة المونتاج والإنتاج النهائي في المملكة العربية السعودية.

تقول "نهى الطيب"، مديرة محتوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى نتفليكس: "نلتزم في نتفليكس بدعم أصوات النساء في المنطقة. وتسلط هذه المبادرة الضوء على دعمنا المطلق للسرد القصصي الأصيل وتطوير المواهب في المنطقة. وتكشف شراكتنا طويلة الأمد مع "آفاق" عن جيل واعد من المواهب العربية، يعكس حرصنا على ضمان تمثيل النساء أمام الكاميرا وخلفها".

تقول "ريما المسمار" المديرة التنفيذية لـ “آفاق": "عملت "آفاق" على دعم صانعي الأفلام والفنانين على مدى الثماني عشرة سنة الماضية حيث ساهمت في إنتاج أكثر من 500 فيلم. ويسرنا توسيع نطاق دعمنا ليكون قادراً على تقديم دعم متخصص ومركّز لصانعات الأفلام أيضاً عبر هذه الشراكة مع نتفليكس، ودمج الدعم المالي مع التوجيه والاستشارة، وتوفير منصة للتعلم واكتساب الخبرات".

ستقدم هذه المبادرة فرصة للموهوبات العربيات الواعدات لعرض مواهبهن المميزة. وسيفتح البرنامج أبوابه للنساء تحت سن الثامنة والعشرين، التي لديهن خبرة عملية لا تتجاوز إخراج فيلم قصير واحد غير مرتبط بدراستهن. ويتعين على المتقدمات إرفاق معالجة القصة ومسودة سيناريو لفيلم خيالي قصير، ولا بُدّ أن يتألف كل فريق من عضوات أساسيات، منهن الكاتبة والمُخرجة والمنتجة.

ويمكن للمتقدمات تقديم الطلب بطريقتين؛ إما كفريق واحد بمشروع متكامل أو كأفراد في المهام الفنية مثل مصوّرات سينمائيات ومحررات مونتاج. ستختار لجنة تحكيم مستقلة خمسة مشاريع بناء على الجودة، وستُجرى مطابقة مع الأفراد المتقدمين لإكمال الفِرق غير المكتملة ومساعدتهم للعثور على المهارات الفنية التي يحتاجونها.

وفي العام الماضي، أطلقت نتفليكس و"آفاق" برنامجاً تدريبياً لتعريف الموهوبات الواعدات بعملية صناعة الأفلام الإبداعية والأدوار المختلفة التي يمكن للمرأة توليها خلف الكاميرا.