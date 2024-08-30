إيلاف من البندقية:

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيار 12 فيلمًا من المنطقة العربية حظيت بدعم من المؤسسة للعرض في النسخة 81 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، الذي سيقام خلال الفترة من 28 آب (أغسطس) الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، حيث سيتم عرض الأفلام المختارة في أقسام البرامج الرئيسية للمهرجان، بما في ذلك آفاق جديدة - الأفلام القصيرة، إلى جانب البرامج الجانبية التي تتضمن أسبوع النقاد، يوم المؤلفين، فاينال كت (النسخة النهائية)، وقسم سوق التمويل.

وتعكس الأفلام المشاركة تنوع الدعم الذي تقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام للأصوات السينمائية المستقلة، حيث تتضمن القائمة أفلامًا من مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، واليمن.

وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "نفتخر بمواصلة النجاح في المهرجانات الدولية من خلال عروض الأفلام للمواهب العربية في مهرجان البندقية السينمائي الدولي".

وأضافت: "تقدم هذه الأفلام وجهات نظر جديدة عن الحياة وتعكس الآمال والتطلعات والتحديات الإنسانية، وتقدم للجمهور العالمي أصواتًا سينمائية مميزة ومهمة من العالم العربي. مهمتنا هي دعم المبدعين المستقلين في قطاع السينما، واختيار أفلامهم المبدعة في البندقية هو شهادة على التزامنا بتسليط الضوء على القصص التي تتجاوز الحدود وتقدم وجهات نظر فريدة. ونأمل أن تحظى هذه الأفلام بالثناء والاهتمام الذي تستحقه".

وتعرض الأفلام التي دعمتها مؤسسة الدوحة للأفلام والمشاركة في المهرجان في أقسام مختلفة، منها قسم "آفاق"، المسابقة الدولية المتخصصة بالأفلام التي تمثل أحدث التوجهات السائدة في عالم السينما. في هذا القسم، تم اختيار فيلم "عايشة" (تونس، فرنسا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، قطر) للمخرج مهدي برصاوي. يدور الفيلم حول آية التي تترك حياتها السابقة في توزر وتشرع في رحلة تعيد فيها اختراع نفسها في تونس. ومن الأفلام الأخرى التي ستشارك في هذا القسم فيلم "ينعاد عليكو" (فلسطين، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، قطر) للمخرج إسكندر قبطي، ويروي قصة طالب يتعرض لحادث بسيط يتسبب في سلسلة من الأحداث المتتالية.

ويعرض في قسم "آفاق" للأفلام القصيرة فيلم "ظلال" (الأردن، فرنسا، قطر) للمخرجة رند بيروتي. يتتبع الفيلم تجربة أحلام الأولى في المطار، حيث يطغى الحزن على حماستها بسبب ترك ماضيها خلفها. وفيلم "سودان، يا غالي" (تونس، فرنسا، قطر) للمخرجة هند مدب يشارك في قسم "أيام المؤلفين"، ويصور العمل صورة جماعية لجيل يناضل من أجل الحرية بكلماته وقصائده وترانيمه، ويتتبع مجموعة من الشباب السودانيين في العشرينيات من العمر، وهم ناشطون سياسيًا ومبدعون فنيًا.

أما في أسبوع النقاد، فيشارك فيلم "معطر بالنعناع" (مصر، فرنسا، تونس، قطر) للمخرج محمد حمدي، حيث يروي قصة علاء، وهو طبيب يبلغ من العمر 30 عامًا، وصديقه مهدي، الذي يحتاج إلى مساعدة بشأن ظاهرة غريبة تصيبه.

وتشارك أيضًا أربعة أفلام حصلت على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام في قسم "فاينل كت" في هذه النسخة، وهي ورشة تهدف إلى تقديم المساعدة القوية لإنجاز الأفلام. وهذه الأفلام هي: فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" (مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السودان، لبنان، المملكة العربية السعودية، قطر) للمخرج مراد مصطفى، ويدور حول عائشة، التي ترعى المرضى المسنين في القاهرة بين مجتمع المهاجرين الأفارقة وتشهد التوتر بين المجموعات المختلفة. وفيلم "ورشة" (لبنان، فرنسا، المملكة العربية السعودية، قطر) للمخرج نديم تابت، يحكي قصة طارق، وهو سوري يبلغ من العمر 30 عامًا، ينضم إلى موقع بناء في لبنان ويواجه ظروف عمل صعبة. وفيلم "كولونيا" (مصر، النرويج، المملكة العربية السعودية، فرنسا، قطر) للمخرج محمد صيام، يتتبع العلاقة غير السليمة بين الابن ووالده الذي يعود إلى المنزل بعد غياب طويل. وفيلم "المراقبون" (المغرب، بلجيكا، فرنسا، قطر) للمخرجة كريمة سعيدي، المستوحى من والدة المخرجة، وهي مهاجرة من الجيل الأول في بلجيكا.

كما تشارك ثلاثة أفلام حصلت على دعم المؤسسة في قسم سوق التمويل في المهرجان وهي: فيلم "ماري وجولي" (تونس، فرنسا، قطر) للمخرجة إريج سحيري، ويحكي قصة امرأتين في بلد جديد، حيث يجب على كل منهما أن تجد مكانها، وفيلم "المحطة" (اليمن، الأردن، فرنسا، هولندا، ألمانيا، النرويج، قطر)، للمخرجة سارة إسحاق، يتناول قصة ليال التي تدير محطة وقود خاصة بالنساء وتكافح من أجل إبقاء أعمال العائلة طافية وسط أزمة وقود، في حين يصور فيلم "سرقة النار" (فلسطين، كندا، فرنسا، قطر) للمخرج عامر الشوملي فنانا فلسطينيا يكافح من أجل تنفيذ عملية سرقة جريئة داخل أحد السجون.

وإلى جانب الأفلام التي اختيرت للعرض في المهرجان، سيعرض أكثر من 35 مشروعا من العالم العربي، حصلت على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام ضمن المعرض المتعدد الوسائط "أطيافنا أطيافكم: رؤى واعدة لسينما رائدة" في أي سي بي بالازو فرانكيتي، والذي يستمر لغاية 24 نوفمبر القادم.

ومعرض ‏"أطيافنا، أطيافكم: رؤى واعدة لسينما رائدة" ‏تقدمه متاحف قطر ويشارك في تنظيمه كل من مؤسسة الدوحة للأفلام، ومتحف: المتحف العربي للفن الحديث، ومتحف مطاحن الفن المستقبلي، بالتعاون مع آرت كابيتال بارتنرز، وينقل المعرض الجمهور في رحلة من الصور المتحركة عبر التجارب المعاصرة للحياة والذاكرة المجتمعية، حيث تقدم من خلاله رؤية فنية عن صناع الأفلام الحاليين من المنطقة العربية والمناطق المجاورة.