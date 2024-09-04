إيلاف من أبوظبي: احتفلت الساحة الموسيقية اللبنانية بإنجاز جديد يضاف إلى تاريخها المضيء، حيث تمكنت فرقة "رند" اللبنانية من حجز مكانة مرموقة في المشهد الموسيقي العالمي، بفوزها بجائزة InterContinental Music Awards لعام 2024 عن منطقة الشرق الأوسط.



"رند" ترفع علم لبنان

فرقة "رند"، المؤلفة من الأشقاء يوسف، ليلي، وجمال أبو حمد، استطاعت أن تسجل إنجازًا تاريخيًا للبنان، حيث حصلت على المركز الأول في فئة الأغنية الشرقية عن أغنيتها الشهيرة "حكي ما نقال". هذا الفوز ليس مجرد تكريم فني، بل هو أول فوز للبنان في هذا الحدث العالمي المرموق الذي يُقام سنويًا في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

"حكي ما نقال"

الأغنية الفائزة، التي انطلقت منذ عام 2021، أصبحت عنوانًا للنجاح بفضل كلمات جمال أبو حمد وألحان يوسف أبو حمد، وتوزيع موسيقي من مارك أبو نعّوم. فيما تم تنفيذ الميكساج والماسترينغ على يد رالف سليمان، لتصل الأغنية إلى مسامع عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم وتتصدر القوائم الموسيقية.

إشادة لجنة تحكيم مرموقة

النجاح العالمي لـ "رند" لم يأتِ من فراغ، فقد نالت إعجاب لجنة تحكيم مؤلفة من نخبة نقاد الموسيقى والمنتجين العالميين في هوليوود، من بينهم من سبق لهم العمل مع كبار النجوم مثل Miley Cyrus وSelena Gomez وCeline Dion. هذا الاعتراف الدولي يبرهن أن الموسيقى اللبنانية قادرة على تجاوز الحدود الثقافية والوصول إلى قلب الجمهور العالمي.



"الموسيقى سفيرة لبنان"

وعلى وقع هذا الانتصار، عبرت فرقة "رند" عن فرحتها الكبيرة بهذا الإنجاز، مشددةً على أن الموسيقى دائمًا ما كانت وستظل "أفضل سفيرة للبنان في جميع أنحاء العالم". وأضافت الفرقة في تصريح لها: "شرف كبير لنا أن نُبهِر لجنة تحكيم عالمية تضم أعضاء يصوتون أيضًا في جوائز Grammy!".

مشوار حافل بالنجاحات

لا يمكن اختزال مسيرة "رند" في هذه الجائزة فقط، فقد أثبتت الأغنية الفائزة "حكي ما نقال" نجاحها منذ إطلاقها، حيث تصدرت لائحة الأغاني اللبنانية على منصة "أنغامي". كما تم اختيارها ضمن الموسيقى التصويرية لمسلسل "الهرشة السابعة" في رمضان الماضي، حيث ظهرت في الحلقة السادسة، وكانت مهداةً لروح الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز. الأغنية أيضًا تصدرت قوائم الاستماع عبر Spotify وShazam في مصر، ما يعزز مكانتها في قلوب الجماهير العربية.

11 عامًا من التألق

يأتي هذا الإنجاز العالمي بالتزامن مع احتفال فرقة "رند" بمرور 11 عامًا على تأسيسها. منذ انطلاقها في عام 2013، أبدعت الفرقة في تقديم مزيج فني فريد يمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية، لتصبح بذلك واحدة من أبرز الفرق اللبنانية التي استطاعت التأثير عالميًا. وتضم مسيرتها 12 أغنية، بالإضافة إلى حفلات ناجحة في لبنان ومصر والولايات المتحدة.



ثلاثي الإبداع

- يوسف أبو حمد: مغني، كاتب أغاني، وعازف بيانو، يتميز بموهبة فنية منذ الصغر، ويعمل أيضًا كمدرب تنمية شخصية وإبداع.

- ليلي أبو حمد: مغنية ومصممة مناظر طبيعية، تحمل شهادات عليا في الهندسة الزراعية والتصميم الحضري.

- جمال أبو حمد: مخرجة وكاتبة أغاني، حاصلة على شهادة في السينما، ولها بصمات سينمائية عُرضت في مهرجانات دولية.

إن فوز "رند" بجائزة InterContinental Music Awards يؤكد من جديد أن المواهب اللبنانية قادرة على المنافسة في الساحة العالمية، وأن الإبداع الموسيقي والفني اللبناني لا يعرف حدودًا