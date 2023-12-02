إيلاف: تحقق كيلي كلاركسون نصرًا قانونيًا بعد أن قام زوجها السابق براندون بلاكستوك رفع أجر المغنية في العديد من الصفقات التجارية بصفته مديرًا لها وأخذ الفرق لنفسه.

وقضى مفوض العمل في كاليفورنيا بأنه يجب على بلاكستوك أن يدفع لمغنية Breakaway مبلغ 2,641,374 دولارًا أميركيًا لتجاوزه دوره الإداري وحصوله على صفقات "بشكل غير قانوني"، وفقًا لمستندات المحكمة التي حصلت عليها Fox News Digital.

خلال الفترة التي كان فيها بلاكستوك مديرًا لها، قام بعقد صفقات كان ينبغي لوكيلها التعامل معها بدلاً من ذلك. أُمر الزوج السابق للفائزة ببرنامج "أميركان أيدول" بدفع أكثر من 2.6 مليون دولار لكلاركسون مقابل الرسوم التي جمعها من الصفقات المتعاقد عليها مع "The Voice" و"Billboard Music Awards" و"The Kelly Clarkson Show" وNorwegian Cruise Line وغيرها.

وجاء في وثائق المحكمة: "بموجب قانون وكالات المواهب (TAA)، لا يستطيع المدير، مثل أي شخص ليس لديه ترخيص وكالة المواهب، توفير أو محاولة توفير فرص عمل للفنانين".

في الدعوى التي رفعتها كلاركسون، فصل مبلغ 2,641,374 دولارًا أميركيًا الذي يدين به بلاكستوك لزوجته السابقة كالتالي: 1,983,155.70 دولارًا أميركيًا مقابل عقدها كمدربة في "The Voice"، صفقة ترويجية بقيمة 208,125 دولارًا أميركيًا لخط الرحلات النرويجية، 405000 دولار للتعاون مع Wayfair و93.30 دولار لجوائز بيلبورد الموسيقية.

تقدم فريق بلاكستوك القانوني بطلب لاستئناف الحكم.

تزوج الاثنان في عام 2013، لكنهما كانا يعرفان بعضهما البعض من قبل، حيث يمتلك والد بلاكستوك، نارفيل بلاكستوك، شركة إدارة الموسيقى التي مثلت كلاركسون بدءًا من عام 2007.

في عام 2020، تقدمت كلاركسون بطلب الطلاق، ومنذ ذلك الحين وهي تواجه مشكلة قانونية مع بلاكستوك الأب والإبن.

تمت تسوية الطلاق العام الماضي، حيث حصلت كلاركسون على الحضانة القانونية لطفليهما، ريفر وريمنجتون، بينما لا تزال تدفع لوالدهما 45 ألف دولار شهريًا نفقة لدعم الطفل. المعركة القانونية المتعلقة بالأعمال التجارية مع Narvel مستمرة.

رفعت نارفيل دعوى قضائية ضد كلاركسون في عام 2020 بزعم فشلها في دفع عمولتها المستحقة لشركة الإدارة. قالوا إنها مدينة لهم بمبلغ 1.4 مليون دولار بالإضافة إلى 5.4 مليون دولار كعمولة مستقبلية كجزء من اتفاقهم الأصلي على أنها ستدفع 15٪ من أرباحها للشركة.

رفعت كلاركسون دعوى مضادة على أساس أن عائلة بلاكستوك قد انتهكت قانون العمل في كاليفورنيا لأنهم لم يحصلوا على ترخيص فعليًا للقيام بعملهم.