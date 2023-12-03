إيلاف: شهد مهرجان البحر الأحمر، مساء أمس الجمعة، انطلاق فعالية المرأة في السينما "Women In Cinema"، بحضور نخبة كبيرة من فنانات عرب ونجمات هوليوود.

وأقيمت الفعالية، التي جمعت أبرز نجوم العالم العربي والعالم الغربي والعاملين في قلب صناعة السينما، للاحتفال بالمواهب النسائية، سواء أمام أو خلف الكاميرا في جميع أنحاء العالم، فيما يواصل المهرجان دعم صانعات الأفلام ومناقشة التحديات التي تواجههن، من خلال برنامج على مدار العام لدعم المرأة العربية والآسيوية والأفريقية في صناعة السينما.



ومن أبرز هؤلاء النجمات، الفنانة الأميركية شارون ستون، والتركية مريم أوزرلي، والإيرانية ماهلاغا جابري، والكولومبية صوفيا فيرغارا، والنجمات المصريات يسرا، وياسمين صبري، ونور الغندور، ولبلبة وهالة صدقي، ونبيلة عبيد، ودانييلا رحمة، دينا الشربيني، وأسيل عمران، وغيرهن.



ومن بين الحضور أيضاً، عارضة الأزياء ناعومي كامبل، وديان كروغر، وميشييل ردوريغز، وكاترينا كيف، وميشيل ويليامز، وفريدا آسن، وتوماس تشيابرا، ونسيب نجيب، وأضوى فهد، وسارة طيبة، وآخرين، بالإضافة إلى حضور كل من الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، جمانا الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي باز لورمان، وزوجته كاترين مارتن، وريا أبي راشد.



وظهرت في إحدى الصور لبلبة وهي تمزح وتضحك مع النجمة العالمية شارون ستون، وأحيت الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حيث تفاعل النجوم معها على أنغام أغنيتها الشهيرة "آه ونص"، فيما تراقصت النجمات شارون ستون وصوفيا فيرغارا، وميشيل رودريغيز، ونبيلة عبيد، وغيرهن.



وأثارت إطلالة ستون في الأمسية أنظار الحضور، لاسيما في حضور ياسمين صبري، التي ارتدت الفستان ذاته، خلال حضورها حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة، منذ فترة قصيرة، حيث اعتمدت ستون الإطلالة ذاتها، بفستان أسود طويل مع أكمام طويلة وقفازات سوداء.

كما خطف الأضواء لقاء جمع نور الغندور مع جمال سنان برفقة زوجته ماغي بوغصن، وهو اللقاء الأول بين نور وجمال بعد شائعات زواجهما التي انتشرت مؤخراً.

