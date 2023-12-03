إيلاف: أنيا تايلور جوي وكريس هيمسوورث يلعبان دور البطولة في فيلم Furiosa: A Mad Max Saga للمخرج جورج ميلر الحائز على جائزة الأوسكار، وهي العودة التي طال انتظارها إلى عالم الديستوبيا الشهير الذي ابتكره منذ أكثر من 30 عامًا بأفلام Mad Max الرائعة.

يقلب ميلر الآن الصفحة مرة أخرى بمغامرة حركة أصلية جديدة كليًا ومستقلة ستكشف عن أصول شخصية فيوريوسا القوية من الفيلم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار Mad Max: Fury Road.

تدور أحداث الفيلم الجديد في مستقبل جهنمي حيث انهارت المجتمعات التقليدية، وشحت الموارد الطبيعية الثمينة مثل المياه، وتظهر كيف اضطرت أنيا تايلور جوي وهي نسخة أصغر بكثير من فيوريوسا، التي قامت بدورها شارليز ثيرون في فيلم Mad Max: Fury Road، للقتال من أجل حياتها بعد اختطافها من "المكان الأخضر للعديد من الأمهات" لتقع في أيدي حشد كبير من راكبي الدراجات النارية بقيادة أمير الحرب ديمنتوس (كريس هيمسوورث).

يجتاحون الأراضي القاحلة، ويصادفون القلعة التي يرأسها The Immortan Joe. أثناء حرب الطغاة من أجل الهيمنة، يجب على فيوريوسا أن تنجو من العديد من التجارب وهي تبذل كل شيء لتجد طريقها إلى المنزل..

المقطع الدعائي غامض عمدًا بشأن عدد السنوات التي مرت بعد إختطاف فيوريوسا من عائلتها. ولكن بحلول الوقت الذي أصبحت فيه مستعدة لأخذ مصيرها بين يديها، فقد رأت بالفعل الكيفية التي أعاد بها رجال مثل ديمنتوس تشكيل العالم وفقًا لتصورهم الخاص، لتعرف أنها يجب أن تكون عديمة الرحمة في كفاحها من أجل الحرية.

كتب ميلر السيناريو مع الكاتب المشارك في فيلم Mad Max: Fury Road، نيكو لاثوريس.

سيتم توزيع الفيلم في جميع أنحاء العالم بواسطة شركة Warner Bros. Pictures، وسيصل دور العرض في أميركا الشمالية في 24 مايو 2024 وعلى المستوى الدولي بدءًا من 22 مايو 2024.