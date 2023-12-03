إيلاف: أصدرت بيونسيه رسميًا فيلمها الموسيقي الجديد، Renaissance، A Film by Beyoncé، ويناقش المعجبون بالفعل ما تعلموه عن جولة ملكة البوب الأميركية العملاقة.

يصور الفيلم، الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات تقريبًا، سنوات العمل التي استغرقتها جولة بيونسيه التي حطمت الأرقام القياسية دعمًا لألبومها "Renaissance" لعام 2022.

في إحدى اللحظات المفضلة لدى المعجبين، يمكن رؤية ابنة بيونسيه، بلو آيفي كارتر، البالغة من العمر 11 عامًا، وهي تطالب بشدة بأغنيتها "Diva" التي صدرت عام 2008، من ألبومها الثالث I Am... Sasha Fierce.

بينما تطلب بيونسيه في البداية من ابنتها أن "تزيل الأغنية" أثناء الاجتماع مع فريقها، فإنها تزيد من عامل الكوميديا من خلال مزج المقطع مع لقطات لها وهي تؤدي أغنية "Diva" خلال عروضها في جولتها الفنية، مما يثبت أن بلو آيفي حققت رغبتها.

يشكر المعجبون بلو آيفي الآن على دعم إحدى أغانيهم المفضلة، ويسخرون من موقف بيونسيه المبكر من خلال موجة من الميمات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب أحد المعجبين على X مازحاً: "بلو آيفي هي المديرة. "إذا قالت أن "Diva" لن يتم حذفها من العرض، فلن يتم حذفها من العرض".

وعلق معجب آخر: "أريد فقط أن أشكر بلو آيفي لوقوفها إلى جانبنا والتأكد من أن "Diva" قامت بإعداد قائمة الأغاني. أريد أيضًا أن أشكرها على شجاعتها في الضغط على والدتها بشأن الأداء. الحقيقة هي أنني اشتريت تذكرة شيكاغو الخاصة بي حرفيًا لمشاهدة أداء بلو آيفي.

انضمت بلو آيفي إلى والدتها على خشبة المسرح في عدد من الحفلات أثناء أغنية "Her Power"، وقادت لاحقًا فرقة من الراقصين في أغنية "Black Parade".

في البداية رفضت بيونسيه فكرة السماح لابنتها الصغيرة بالصعود على خشبة المسرح أمام 70 ألف شخص، خوفًا من أنها لم تخضع لنفس النوع من التدريب على الأداء للتعامل مع هذا المستوى من التدقيق.

بعد أن قامت بلو آيفي بأول ظهور لها في الجولة بباريس، يبدو أن بيونسيه "شعرت بالفزع" عندما اكتشفت أن إبنتها قرأت تعليقات سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحركاتها "الباهتة".

ومع ذلك، فقد شعرت بسعادة غامرة عندما قررت بلو آيفي "البدء في العمل" لتحسين أدائها، وانضمت إليها لاحقًا في عدة محطات في الجولة.

عرضت بيونسيه الفيلم لأول مرة في حدث متألق في ليستر سكوير، لندن، يوم الخميس 30 نوفمبر، حيث حضر النجوم بما في ذلك تايلور سويفت لدعمها.

أشادت صحيفة "إندبندنت" بحصول الفيلم على خمس نجوم، ووصفته بأنه نظرة "مبهرة ومذهلة" على العمل الذي يتم تنفيذه في مثل هذه الجولة الضخمة.

"لكل من يشكك في ضرورة وجود فيلم موسيقي، حسنًا، استعد للتصحيح. هذه ليست مجرد مقاطع فيديو مميزة. إنها نظرة نادرة ورائعة على الإنتاج المذهل الذي يتم تقديمه في عرض مثل Renaissance.