إيلاف: تستقبل الفنانة اللبنانية نجوى كرم العام الجديد برفقة الجمهور العربي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مشاركتها في ليلة طربية فنية، تجمعها بالفنان جورج وسوف والفنانة شيرين في ليلة استثنائية جماهيرية من تنظيم "مومينت ايفينتس" تقام في آرينا فيستيفال سيتي ليلة رأس السنة 2024.

وكانت كرم قد أعلنت عن مشاركتها في الحفل من خلال منصاتها المختلفة على ماقع التواصل الإجتماعي قائلة: "ما أروع أجواء دبي لـ استقبال السنة الجديدة، واكيد لازم نستقبلها سوا! .. لاقونا ليلة راس السنة بـ آرينا فيستيفال سيتي"، وأوضحت أنها سعيدة بتجديد تعاونها مع "مومينت ايفينتس" في دبي، خاصة وأنهم يمتازون بحرفية التنظيم.