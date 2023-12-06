إيلاف: حققت فيلم "باربي" من إخراج جريتا جيرويج وبطولة مارجوت روبي ورايان جوسلينج نجاحًا فاق نجاح فيلم "أوبنهايمر" لكريستوفر نولان. وما بدأ كمزحة حول عرض الفيلمين لأول مرة في نفس اليوم (21 يوليو) تحول إلى حدث حقيقي بعنوان "Barbenheimer" حيث اصطف الناس لمشاهدة كلا الفيلمين على التوالي.

يعتمد فيلم "باربي" بالطبع على دمية ماتيل الشهيرة، ويقدم تفسيرًا حيًا لعالم باربي، وهو وردي اللون ومثالي ومليء بباربي غافلة بشكل ساحر عن مخاطر العالم الحقيقي. بينما تبدأ باربي في الشك في نظرتها للعالم، فإن "أفكارها التي لا يمكن كبتها عن الموت" تخلق سلسلة من ردود الفعل بين أصدقائها العديدين في باربي لاند. الفيلم مليء بالنجوم، مع دمى إضافية (وبشر) يلعبها ويل فيريل، وإيما ماكي، ونكوتي جاتوا، ومايكل سيرا، ودوا ليبا، وأمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وعيسى راي، وغيرهم الكثير.

بعد ظهورها لأول مرة هذا الصيف، حققت باربي نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى المشاهدة من المنزل، يبقى السؤال: متى وأين يمكنني بثه؟

من المقرر أن يتم إصدار فيلم باربي على خدمة البث Max من HBO، بدءًا من الجمعة 15 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا. بتوقيت المحيط الهادئ. نسخة من الفيلم مترجمة بلغة الإشارة الأميركية، Barbie with ASL، ستكون متاحة أيضًا بدءًا من نفس الوقت.

حتى ذلك الحين، الطريقة الوحيدة لمشاهدة باربي رقميًا هي استئجار الفيلم أو شرائه بالكامل؛ لا يوجد نظام أساسي يقوم حاليًا بتضمينه كجزء من حزمة البث الخاصة به. اعتبارًا من 12 سبتمبر، يمكن للمعجبين استئجار باربي مقابل 24.99 دولارًا أو شرائها مقابل 29.99 دولارًا على Amazon وiTunes.