إيلاف: أعلنت "قناة أبوظبي" التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، عن بدء عرض البرنامج الفني الجديد "أحلام ألف ليلة وليلة" الذي تُقدّمه النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 9 ديسمبر، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتستضيف أحلام من خلال هذا البرنامج الجديدمجموعة متميزة من أبرز فناني ونجوم الوطن العربي في العاصمة أبوظبي، لتصحبهم على مدى حلقاته الـ13، في رحلة آسرة تجمع في مشهد واحد، وأثير ملهم، خلاصة الموروث الفني الذي يدمج الأصالة بالحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي وترفيهي مشوق.

وتدشن أولى حلقات البرنامج باستضافة الفنانة المغربية أسماء المنور والفنان المغربي حاتم عمور. فيما تضم قائمة الضيوف في بعض من الحلقات المرتقبة كوكبة استثنائية من أبرز نجوم الفن والغناء العربي والذين سيحيون أمسيات غنائية متميزة تمتزج فيها أصواتهم الأصيلة وسط أجواء طربية ساهرة، بما فيهم: نبيل شعيل، وصابر الرباعي، وميادة الحناوي، وهاني شاكر، وخالد عبد الرحمن وعبادي الجوهر وأصالة وغيرهم.

ويهدف برنامج "أحلام ألف ليلة وليلة" الذي يُصنف ضمن فئة البرامج الفنية الموسيقية الترفيهية، إلى تسليط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية، ومد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، احتفاء بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.

ومن المتوقع أن يترك البرنامج بصمة مميزة وصدىً إيجابياً واسعاً على الساحتين الفنية والإعلامية، وأن يحظى كذلك بإعجاب شريحة واسعة من الجمهور العربي، لتقديمه محتوى متميز وغني يعكس أصالة الموسيقى العربية من خلال فقرات "الديو" المشترك بين النجمة أحلام وعدد من ألمع فناني الغناء العربي.



