إيلاف: عرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم؛ فيلم "فيراري" للمخرج مايكل مان في حفل ختام المهرجان، وهو أحد المشاريع السينمائية المدعومة من قِبل صندوق البحر الأحمر، إلى جانب إعلانه عن أسماء الفائزين بجوائز اليُسر.

كما تم منح جائزة اليُسر الفخرية الذهبية لممثل هوليود الأيقوني الحائز على جائزة الأوسكار نيكولاس كيج، وذلك تقديراً لمواهبه الاستثنائية ومساهمته في صناعة السينما؛ حيث تَسلّم الجائزة أيضاً في حفل افتتاح المهرجان كل من الفنان الكبير عبد الله السدحان، والممثلة الرائعة ديان كروجر، وممثل بوليوود الموهوب رانفير سينغ. ومن المقرر أن يُعرض فيلم الرعب الكوميدي "دريم سيناريو" للمخرج كريستوفر بروجلي وبطولة نيكولاس كيج في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، يوم السبت 9 ديسمبر.











تعد جوائز اليُسر من أكبر الجوائز في المنطقة التي تُمنح للأصوات الصاعدة والراسخة في فروع الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك. وتُقدم لأصحاب المواهب من السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، على مرأى مجتمع السينما الدولي الذي يضم أفضل المواهب العالمية في مجال الأفلام، مما يضعهم على خريطة السينما العالمية.

وبعد مداولات لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة التي يرأسها باز لورمان، بجانب لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة التي ترأسها هناء العمير، تم تحديد 14 فئة للفائزين، حيث تضمنت المنافسة 17 فيلماً طويلاً، و23 فيلماً قصيراً، تنافست فيما بينها على جوائز اليُسر.

بهذه المناسبة، صرحت رئيسة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد، قائلة: “على مدى الأيام الثمانية الماضية، رحّبنا بضيوفنا من جميع أنحاء العالم في جدة واحتفلنا معًا بمجتمع السينما العالمي النابض بالحياة. هدفنا من وراء ذلك مد الجسور بين الثقافات وتأسيسنا لعلاقات جديدة، عبر استضافتنا لأكثر من 125 فيلمًا من المملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر، والمغرب، ورواندا، وأرمينيا، وماليزيا، وباكستان، ونيوزيلندا، وفرنسا، والهند، وتايلاند، وغيرها الكثير.

إلى جانب برامج سوق البحر الأحمر التي ضمت 348 مشروعًا مقدمًا، و44 عملاً قيد التنفيذ من أكثر من 26 دولة. وأضافت قائلة: في الحقيقة نفخر بأننا أسسنا مكانًا للقاء الأفكار والأعمال وتَشارك الإلهام، لتكون بمثابة محفزٍ لنا للعام القادم.

ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، قائلاً:"نحتفي اليوم سوياً، بالعديد من النجاحات في حفل اختتام دورة هذا العام من المهرجان، ومنها احتضان العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المدعومة من قِبل صندوق البحر الأحمر -فيراري- للمخرج المبدع مايكل مان، إلى جانب تكريمنا لأحد ألمع النجوم في هوليوود؛ الممثل المبدع نيكولاس كيج، بالإضافة لاحتفائنا سويا بالمتنافسين في مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وتتويج الفائزين منهم بجوائز اليُسر، لنختتم هذه الدورة الفريدة من نوعها بمستوي رفيع لم يسبق له مثيل.

تأتي دورة هذا العام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم من الرعاة الرئيسين وهم: ڤوكس سينما، نيوم، ومجموعة MBC، إلى جانب الرعاة الرسميين، وهم: المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شوبارد، الصندوق الثقافي، شيري برو، مجموعة محمد الصغير؛ بالإضافة للرعاة الداعمين، وهم: نوڤا، تلفاز11، ووكالة الأنباء العالمية “بلومبيرغ”. بجانب فيلم العلا الراعي الإستراتيجي للحدث.

يُشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي احتفل بنجاح دورة هذا العام، وذلك كأضخم دورة له حتى الآن من حيث بلغ عدد الحضور لهذه اللحظة أكثر من 6,000 ضيف، وحقق شباك التذاكر أكثر من 40,000 تذكرة في جميع العروض والجلسات الحوارية.

قائمة الفائزين:

جائزة الشرق لأفضل وثائقي:

تُمنح لأفضل فيلم وثائقي في المنافسة – جائزة بقيمة $10,000، الفائز: كوثر بن هنية، عن فيلم "بنات ألفة".

جائزة النجم الصاعد من شوبارد: الفائز: نور الخضراء.

جوائز مقدمة من فيلم العُلا:

- أفضل فيلم من اختيار الجمهور،جائزة بقيمة $50,000، الفائز: فيلم"فاقد الأمل"، من كوريا الجنوبية.

- أفضل فيلم سعودي، جائزة بقيمة $50,000، الفائز: فيلم "نورة"، من المملكة العربية السعودية.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

- اليُسر الفضي: فيلم "حقيبة سفر" من إخراج "سامان حسین بور" و"آكو زاندكاريمي"،جائزة بقيمة $12,500،

- اليُسر الذهبي: فيلم "بتتذكري" من إخراج "داليا نملش"، جائزة بقيمة $25,000

مسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل

- أفضل إنجاز سينمائي، الفائز: فيلم "نذير شؤم" من إخراج "بالوجي"

- أفضل ممثل، الفائز: صالح بكري، من فيلم "الأستاذ".

- أفضل ممثلة، الفائز: منى حوا، من فيلم "إن شاء الله ولد".

- أفضل سيناريو، جائزة بقيمة $10,000، الفائز: فيلم "ما فوق الضريح"، من إخراج "كريم بن صالح" و"جمال بلماهي".

- أفضل إخراج، جائزة بقيمة $10,000، الفائز: شوكير خوليكوف، عن فيلم "الأحد".

- جائزة لجنة التحكيم، جائزة بقيمة $10,000، الفائز: فرح النابلسي، عن فيلم "الأستاذ".

- جائزة اليُسر الفضي لأفضل فيلم طويل، جائزة بقيمة $30,000، الفائز: فيلم "عزيزتي جاسي"، من إخراج "تارسم سينج داندوار"

- جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل، جائزة بقيمة $100,000،الفائز: فيلم "في ألسنة اللهب "من إخراج "زارّار كان".

الجدير ذكره، بأن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي انطلق منذ 30 نوفمبر وتستمر فعالياته حتى 9 ديسمبر، وذلك لعرض أفضل ما أنتجته السينما العربية والعالمية.