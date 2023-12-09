إيلاف: عبر الفنان الأميركي جوني ديب عن سعادته بالدورة الأخيرة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حيث تواجد ضمن فعاليات المهرجان لحضور العرض الأول لفيلمه في المنطقة "جان دو باري" ضمن فعاليات المهرجان بمشاركة صناع العمل وهو الفيلم الذي حصل على دعم في مراحل انتاجه من مؤسسة البحر الأحمر.

وتدور أحداث الفيلم حول الأيام الأخيرة من حياة الملك لويس الخامس عشر قبل وفاته وتولي حفيده لويس السادس عشر مقاليد السلطة واندلاع الثورة الفرنسية من خلال سرد ما حدث في بلاط قصر فرساي الشهير مع رفض بنات الملك وجود علاقة بين العشيقة جان دو باري ذات المستوى الأقل وبين الملك.

رسالة البحر الأحمر

وقال ديب في لقاء خاص مع "إيلاف" أن شعار المهرجان "قصتك مهرجانك" يبعث برسالة إلى صانعي الأفلام والجمهور من مختلف الأعمار، ويعطي فرصة للأطفال الذين لا يعرفون ماذا يريدون أن يصبحوا في المستقبل للتفكير فيما يمكن أن يقدموا عليه بالمستقبل، فضلاً عن الثقة والأمل التي تمنحها لصناع الأفلام أصحاب الطموح والشغف.

وتحدث الممثل الهوليودي عن تكرار تواجده بالسعودية والمساحات التي تتفتح يوماً بعد الآخر لصناع الفن والغناء في المملكة التي تتسم بالثراء والتاريخ الغني، مشيراً إلى وجود العديد من المناظر الخلابة والمدهشة على المستوى البصري بجانب التاريخ الرائع الموجود.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها ديب المملكة حيث سبق وأن زارها وحضر حفل "ميدل بيست" وهو الحفل الذي يتذكره حتى اليوم، فيما حظيت زيارته الأخيرة باهتمام إعلامي كبير خاصة مع حرص النجوم العرب على التقاط الصور التذكارية برفقته ونشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.





السعودية وجهة جيدة لصناعة الأفلام

اعتبر النجم الأميركي في حديثه أن مجرد فكرة تصوير فيلم في السعودية فكرة جيدة للغاية ليس فقط بالنسبة له كفنان ولكن أيضاً لصناع الأفلام من مختلف دول العالم معرباً عن سعادته بمشاهدة الالاف من الحضور في المملكة يستمتعون بحريتهم.

وحظي فيلم جوني ديب الجديد بدعم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائية للخروج النور وبلغت ميزانيته قرابة 22 مليون يورو ليكون من أعلى الأفلام الفرنسية انتاجاً في العام الحالي وعرض للمرة الأولى في حفل افتتاح النسخة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي الدولي.

تحدي وتردد

وعن تقديمه لدور لويس الخامس عشر، أكد الممثل الأميركي أن تحمسه للدور جاء بعد تشجيع مؤلفة ومخرجة وبطلة الفيلم مايوين رغم تفكيره عند قراءة العمل للمرة الأولى بأن ممثل فرنسي ربما يكون أكثر ملائمة منه في العمل خاصة وأن الحديث في الفيلم بالفرنسية لكنه قبل التحدي.