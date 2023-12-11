إيلاف: تحرص ابنة كاري غرانت على وضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالماضي الغامض للنجم السينمائي الراحل، بما في ذلك حياته الجنسية.

لسنوات، ترددت تكهنات بأن ممثل هوليوود كانت له علاقات مع الرجال.

تزوج خمس مرات، انتهت أربع منها بالطلاق. رحب بطفلته الوحيدة من زوجته رقم 4، ديان كانون، في عام 1966.

توفي عام 1986 عن عمر يناهز 82 عامًا.

وقالت إبنته جنيفر غرانت لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "أعتقد أن [المفهوم الخاطئ عن والدي] الذي يتبادر إلى الأذهان هو السؤال التالي: "هل كان مستقيماً؟ هل كان مثلياً؟".

"عندما كتبت كتابي [في عام 2011]، تلقيت رسائل كراهية تقول: "لماذا لا تدافعين عن حقيقة أن والدك كان مثليًا؟"، كشفت المرأة البالغة من العمر 57 عامًا. "لكن حقيقة الأمر هي أنني لم أر قط أي شيء يشير إلى ذلك. ولو كان مثليًا، كنت سأدافع عنه بالتأكيد. كان لديه أصدقاء مثليين وليس هناك ما يخجل منه على الإطلاق.

وأضافت الممثلة: "لكن كان علي أن أقول الحقيقة، حيث رأيت رجلاً مستقيماً للغاية كان يلتفت للنساء، وكان متزوجاً من نساء، وأنجبني". "هل كانت لديه علاقات غرامية في وقت سابق من حياته؟ ربما. لا أعرف. لم أكن هناك لأرى ذلك. لذا، أعتقد أنه قد لا يكون مفهومًا خاطئًا شائعًا، لكنها بالتأكيد شائعة".

يلعب "جيسون إيزاكس" دور "كاري غرانت" في سلسلة "Archie" المحدودة من BritBox.

جينيفر هي المنتج التنفيذي لسلسلة BritBox المحدودة، "Archie"، والتي تستكشف كيف تحول والدها البهلوان السابق إلى ممثل إنجليزي مدرب ذاتيًا وواحدًا من أفضل نجوم العصر الذهبي لهوليوود. يغوص المسلسل أيضًا في طفولته المضطربة. وقالت جنيفر إنها عندما كانت تكبر، كان والدها الشهير نادرا ما يذكر والديه.

وأوضحت: "أعتقد أن أكبر عائق أمامه كان هو تكوين أسرة". "أعتقد أنه لم يكن يريد حقًا الخوض في هذا الأمر. لقد واجه وقتًا عصيبًا. تم أخذ والدته منه. كان والده مدمنًا على الكحول. وأعتقد فقط أنه لم يرغب في - إنجاب طفل. وبمجرد أن فعل ذلك، ليس لأنه أنا، ولكن مجرد كونه أبًا، أعتقد أن ذلك حرره. لقد تجاوز مصاعبه.

واكملت: "أعتقد أنه عندما نفعل أصعب الأشياء على أنفسنا، فإننا نحرر أنفسنا."

كان غرانت، واسمه الحقيقي أرشيبالد "آرتشي" ألكسندر ليتش، يبلغ من العمر 11 عامًا فقط عندما وضع والده والدته في مصحة بينما أخبره أنها ماتت. وجد غرانت المفلس عزاءه على المسرح، وفي النهاية، انضم إلى فرقة البهلوانات. أبحر لاحقًا إلى أميركا وعمل في الفودفيل.

بفضل مظهره الجذاب، دخل الى هوليوود. وفي عام 1932، وهو العام الذي بلغ فيه الثامنة والعشرين من عمره، ظهر في أول فيلم روائي طويل له باسم جديد. تمامًا كما ازدهرت مسيرته السينمائية، علم غرانت من والده لاحقاً أن والدته لم تمت. نقلها غرانت إلى أماكن إقامة خاصة، لكنها ظلت هشة عقليًا.

على الرغم من علاقاته العديدة مع النساء، طرد غرانت عشيقاته بعيدًا قبل أن يتمكنوا من تركه. لقد لجأ إلى العلاج وعقار إل إس دي في أواخر الخمسينيات للتغلب على طفولته المؤلمة.

كان كاري جرانت يبلغ من العمر 62 عامًا عندما رحب بطفلته من زوجته الرابعة ديان كانون.

في عمر 62 عامًا، أصبح جرانت أبًا للمرة الأولى.

قالت جينيفر: "أعتقد أن هذا هو سبب تقاعده". "لقد كان ممثلًا رائعًا.. وكرس نفسه لمسيرته المهنية. وعندما قرر أن يصبح أبًا، خلع تلك القبعة وارتدى قبعة الأبوة، واضافت: "بالعودة إلى الوراء. لقد كرس نفسه بالكامل لـ [الأبوة]. لكنني أعتقد أن جزءًا من ذلك كان بسبب الخوف من القيام بذلك بشكل سيئ، أو إفساد الأمر بطريقة ما.

ابتسمت جينيفر: "أنا هنا لأقول إنه لم يفعل ذلك". "لقد قام بعمل رائع."

وفقًا لجنيفر، تخلى غرانت بسعادة عن حياته المهنية التي استمرت لعقود من الزمن في هوليوود وانغمس في أعظم دور له وهو الأبوة. بعد طلاق والديها عندما كانت طفلة، عاشت في المقام الأول مع غرانت حتى وفاته.

قالت جنيفر: "كان أبي فخوراً جداً بكونه بريطانياً". "شاهدنا الأفلام الكوميدية البريطانية في المنزل - "The Goonies"، و"Monty Python"، و"Benny Hill". تناولنا الأطعمة البريطانية. لقد أبقى هذا الجانب من نفسه حيًا. حتى الطريقة التي كان يتصرف بها. لقد كان هو نفسه رجلاً مهذبًا للغاية، وأعتقد أنه بريطاني".

كما تمكنت جنيفر من مقابلة جدتها إلسي.

وأوضحت: "أعتقد أن هناك فكرة خاطئة شائعة مفادها أنها كانت مجنونة إلى حد ما، وهو غير صحيح على الإطلاق". "لقد فقدت ابنها.... كان لزوجها عائلة ثانية ولم يرغب في التعامل معها.... كان بإمكانه ببساطة أن يدخلها إلى المصحة لإبقائها هناك مدى الحياة. وكان هذا جزءًا من السبب الذي دفعني إلى رواية هذه القصة، لتسليط الضوء على ذلك، فقدت جدتي إلسي حياتها".

وتابعت جنيفر: "كنت أحلم بأنني كنت على متن سفينة ودخلت هذه السفينة، ثم اكتشفت أنني لم أستطع رؤية أطفالي منذ أشهر".

وتضيف: "لا أستطيع النزول من السفينة. وأدركت أثناء التصوير أن ذلك كان بسبب إلسي... تم أخذ إلسي بعيدًا في أحد الأيام. ولم تتمكن من رؤية طفلها لمدة 30 عامًا. لذلك، كانت حياتها بأكملها كأم قد سلبت منها".

وتستدرك: "وهذا، بصراحة، هو الشيء الذي ظللت أفكر فيه أثناء التصوير: "أستطيع أن أروي قصة إلسي. أستطيع أن أروي قصة ما حدث لها وكيف أثر ذلك على أبي، وكيف أن قيام رجل بإبعاد إمرأة مدى الحياة سيؤثر على حياة المرأة وعلى ابن ذلك الرجل، وكيف ستتدمر علاقاته مع النساء الأخريات بسبب ذلك".

جينيفر جرانت (يسار) وديان كانون منتجان تنفيذيان لمسلسل "Archie".

كانت والدة جينيفر أصغر منه بأكثر من 30 عامًا. واستمر الزواج من عام 1965 إلى عام 1968. وعملت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار، البالغة من العمر 86 عامًا، كمنتجة تنفيذية لفيلم "آرتشي".

قالت جنيفر إن رؤيتها لقصة حب والديها تتكشف على الشاشة كان شافياً بالنسة لها.

واضافت: "هذا شيء لم أكن مطلعة عليه". "لقد انهارت علاقتهما للأسف، لكن يمكنني أن أفهم السبب. لقد كانا شخصين مختلفين تمامًا. أمي جامحة وتقول أي شيء يتبادر إلى ذهنها. إنها تتمتع بروح متحررة وممتعة للغاية. كان والدي متحفظًا للغاية وهادئًا وخاصًا. لذا "يمكن للمرء أن يرى لماذا قد ينجذبون لبعضهما البعض. لكن العيش معًا يومًا بعد يوم؟ لم يكن هذا ليحدث. لذا فإن رؤية علاقة حبهم كانت رائعة."

وعندما سُئلت عن شعور والدتها تجاه زوجها السابق اليوم، أجابت جينيفر: "أعتقد أن الحب قد عاد".



واضافت: "لقد مر وقت طويل بما فيه الكفاية ليشفى كل شيء". "لذا، أعتقد أنها عادت إلى تلك المساحة المحببة معه."

كانت جنيفر في العشرين من عمرها عندما فقدت والدها. اليوم، ذكرياتها عن الممثل لا تزال حية.

قالت: "أتذكر أن أبي أخذني إلى حفل إلتون جون في ملعب دودجر". "في ذلك الوقت، كانت رقصة The Bump شائعة. وقد علمته أداء The Bump. لذا، كنا نقوم بأدائها في مقصورة المالك في ملعب Dodger. لقد كان سخيفًا، وكان من دواعي سروري الاستمتاع بالرقصة. سنوات لاحقة من حياته معه.

وقالت: "أعتقد أن حقيقة أنه خلق نفسه هي معجزة". "لقد كان رجلاً طيبًا ومفكرًا. إذا فعل شيئًا غير لطيف، لم يستطع النوم. لقد كان رجلًا نبيلًا بكل معنى الكلمة. ... أعتقد أن ما أريد أن يدركه الناس هو أننا نستطيع أن نخلق أنفسنا. يمكننا أن نخلق معجزات... ليس علينا أن نسير على الماء لنكون بشراً رائعين."

"Archie" متاح للبث المباشر على BritBox.