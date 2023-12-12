إيلاف: حقق الفنان السعودي الشاب سالم الحمد صاحب لقب برنامج "نجم بوليفارد المواهب" الذي عُرِضَ على شاشة mbc تحت إشراف هيئة الترفيه، المليون مشاهدة الأولى بأحدث أغنياته المنفردة "تخيلني على بابك" وذلك بعد أيام قليلة من طرحها على "اليوتيوب" من انتاج وتوزيع بلاتينوم ريكوردز.

الأغنية من كلمات عاصم، وألحان وتوزيع عبدالله آل سهل، ومكس وماستر جاسم محمد.

وحول التفاعل الجماهيري مع الأغنية قال: "أسعدني تفاعل الجمهور مع الأغنية الذي لامسته قبل طرحها أمامهم، ومن وقت ما بدأنا الترويج عبر حساباتي أنا الشركة المنتجة بلاتينوم ريكوردز"، وأضاف: "اسعى دائماً من خلال طرحي أعمال منفردة من التواجد المستمر أمام الجمهور، خاصة وأنهم بعد حصولي على لقب "نجم بوليفارد المواهب" باتوا يطالبونني دائماً بالجديد، وأنا سعيد بهذا التواصل المستمر بيني وبين الجمهور".

وتنتمي أغنية "تخيلني على بابك" الى الأغنيات العاطفية التي قدمها فيها سالم الحمد احساس خاصة في لحنها وكلماتها، ويقول في مقدمتها:

تخيلني على بابك .. ولكن .! ما أدق الباب

ولّا تحت شباكك .. أناظر بس ما أنادي ..!

هذا أنا تعبت أكتم شعوري لين صدري ذاب

تعبت انحاز لك دايم .. وحبك ماهو حيادي

هذا ويستعد سالم الحمد للظهور في أكثر من برنامج فني واجتماعي خلال الفترة المقبلة، الى جانب استعداده لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في السعودية، والتي سيقوم بالإعلان عنها قريباً.





