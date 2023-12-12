إيلاف: عرضت منصة OSN المقطع الترويجي لمسلسل الدراما المرتقب True Detective: Night Country من إنتاج HBO، والمقرر عرضه على +OSN وOSNtv يوم 15 يناير المقبل.

ويشارك في بطولة الموسم الرابع من المسلسل الممثلة الشهيرة جودي فوستر التي تلعب دور شخصية المحققة ليز دانفرز، إلى جانب كالي ريس التي تؤدي شخصية إيفانجلين نافارو. ويروي المسلسل قصة اختفاء ثمانية رجال يديرون محطة أبحاث تسالال أركتيك دون أي أثر، تحت طبقات سميكة من الجليد في بلدة إنيس في ألاسكا.

ويحظى المشاهدون بفرصة إعادة مشاهدة المواسم الثلاثة السابقة من True Detective على OSN+ قبل العرض الأول للمسلسل في يناير 2024.