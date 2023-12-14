إيلاف: في مقابلة مع "هوليوود ريبورتر" جلست أوبرا وينفري جنبًا إلى جنب مع فانتازيا بارينو وتاراجي بي هينسون ودانييل بروكس للحديث عن كواليس فيلم The Color Purple الذي حصل بالفعل على عدة ترشيحات لجائزة Golden Globe.

أوبرا، التي لعبت دور البطولة في الفيلم الأصلي بدور "صوفيا" -الذي أنتج عام 1985 وأخرجه ستيفن سبيلبرغ وكتبه مينو ميجيس، استنادًا إلى رواية عام 1982 الحائزة على جائزة بوليتزر والتي تحمل نفس الاسم للكاتبة أليس ووكر- تعمل الآن كمنتجة للنسخة الموسيقية لعام 2023.

لقد تحدثت حول ضغط الاستوديو في البداية للإستعانة ببيونسيه وريهانا للقيام بأدوار في الفيلم. وشرحت أن سبب إستبعادها لهم هو محدودية الميزانية المخصصة للمشروع، قائلة: "لأكون صادقًة تمامًا، إذا كنا سنصور هذا الفيلم مقابل 30 أو 40 مليون دولار، فإن الاهتمام بالممثلين سيكون مختلفًا تمامًا". "بمجرد أن يصل سعر الفيلم إلى 90 إلى 100 مليون دولار، سيرغب الجميع بأن نحضر بيونسيه."

وأضافت: "هل يمكنك الحصول على بيونسيه أو يمكنك الحصول على ريهانا؟" لذلك قلت: "اسمعوا، نحن نحب بيونسيه وريهانا، ولكن هناك ممثلين آخرين يمكنهم القيام بهذه المهمة".

كانت بيونسيه وريهانا مشغولتين بعض الشيء على أية حال، لذا لم يكن من الممكن حجزهما. كما تعلمون، كانت بيونسيه تعمل على ألبوم Renaissance والجولة العالمية والفيلم الوثائقي. وبعيدًا عن الحفاظ على إمبراطوريتها Fenty، إستقبلت ريهانا طفلها الثاني من A$AP Rocky.

لكن أوبرا كان لديها بالفعل شخص ما في ذهنها للقيام بالدور، ولن يكون من السهل تغيير رأيها. فبعد رؤية دانييل بروكس وهي تلعب دور صوفيا أثناء مسرحية برودواي The Color Purple، أدركت قطب الإعلام أنها بحاجة إلى دانييل للفيلم الموسيقي.

دانييل بروكس وهي تلعب دور صوفيا أثناء مسرحية برودواي The Color Purple

استمرت أوبرا في الحديث عن مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة لها ومدى إنغماسها في الترويج له قائلة: "لهذا السبب أنا حرفيًا في الشوارع لتوزيع التذاكر، حسنًا؟ ما زلنا في مكان لا يفهم فيه العالم كله أننا جزء حيوي منه، وأن قصصنا تستحق أعلى الأولويات.. هذه هي الطريقة التي تساعد بها في جعل الناس في جميع أنحاء العالم يتواصلون ويرتبطون بثقافتنا. لذا، نعم، من المهم حقًا أن يتم هذا بشكل جيد"، قالت أوبرا عن التسويق لمشاريع السود في هوليوود.