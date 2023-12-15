إيلاف: اشترى الممثل والمخرج الأميركي برادلي كوبر- الذي يواعد عارضة الأزياء جيجي حديد - منزلاً في مقاطعة باكس، بالقرب من مزرعة خيول والدتها يولاندا التي تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار في نيوهوب بولاية بنسلفانيا.

ويعيش الممثل، 48 عامًا، وعارضة الأزياء، 28 عامًا، قصة حب بدأت في أكتوبر بعد أن ورد أنه "تم تقديمهما لبعض" من قبل إيرينا شايك الزوجة السابقة لبرادلي، 37 عامًا.

وكان كوبر وحديد قد أقاما في المنطقة الشهر الماضي بـ River House الفاخر في فندق أوديت خلال عطلة رومانسية.

يتمتع كوبر بعلاقات قوية مع ولاية كيستون: فقد ولد في بلدة أبينجتون، بالقرب من فيلادلفيا، وحضر لقاء لم الشمل بالمدرسة الثانوية في نوفمبر.

كما دخل كوبر في شراكة مع داني ديجيامبيترو - صاحب مطعم Angelo's Pizzeria ومقره فيلادلفيا - في مشروع طعام جديد بعنوان Danny & Coop's. قام الثنائي بتقديم السندويشات في مدينة نيويورك هذا الشهر لزبائن من بينهم إيرينا شايك، زوجة كوبر السابقة، بالإضافة إلى حديد.

أما بالنسبة لعلاقة جيجي بالمنطقة، فقد بقيت عارضة الأزياء في مزرعة يولاندا خلال جائحة كوفيد-19 مع شقيقتها بيلا.

كان لدى حديد منزلها الريفي الخاص بالقرب من نيو هوب، والذي اشترته مع زوجها السابق زين مالك، نجم فرقة One Direction. من غير الواضح ما إذا كانت لا تزال تمتلك المزرعة بعد انفصالها عنه في عام 2021.

وتشتهر نيوهوب، التي تبعد 70 ميلاً عن مانهاتن، بالضرائب المنخفضة و"الهندسة المعمارية التاريخية والمعارض والمطاعم والمحلات التجارية والمنتزه على طول النهر والسكك الحديدية البخارية ومسرح في طاحونة قديمة"، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وشوهد كوبر وحديد للمرة الأولى وهما يتناولان العشاء معًا في "فيا كاروتا" بمنطقة ويست فيليدج العصرية في أكتوبر.