إيلاف: أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، وأنه تم في هدوء وبشكل حضاري.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر قناة "MBC مصر"، إنهما قررا الطلاق بعد عواصف كثيرة مرت بهما.

وأشار إلى أن "شيرين" أكدت للبرنامج أن الطلاق تم بالفعل، ونقل عن لسانها رسالة لجمهورها، قائلاً: "طلبت مني اطمن الناس عنها، وأنها كويسة جدًا، واطمن الناس عن حسام حبيب وهو كويس جدًا، ولكن هما قررا الطلاق في النهاية".

ولفت "أديب" إلى أنه أجرى حوارًا مع شيرين قبل 10 أيام للبودكاست الذي يقدمه من السعودية، وأكدت له فيه بأنها عانت من أمور كثيرة وعاشت مواقف لاتصدق في الفترة الأخيرة، وأضاف بأنها تعمل على نفسها فهي تسجل خمس أغاني الآن، كما انها تحاول إنقاص وزنها.

ويأتي هذا الطلاق بعد زواج دام أكثر من 6 سنوات، وتم تأكيده بعد انتشار أنباء مؤخرًا حول نشوب خلاف بين المغنية وزوجها، وهو الأمر الذي جعلها تغادر السعودية دونه، بعد مشاركتها في حفل روائع السنباطي بموسم الرياض الذي أقيم مطلع الشهر الحالي.

الطلاق الأول

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ففي شهر نوفمبر عام 2021، انفصلا، وأكدت صحة الخبر في شهر ديسمبر من نفس العام، من خلال بيان رسمي نشرته حينها عبر موقع إكس تويتر سابقًا، مشيرة إلى أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها على الإطلاق.

وبعد أيام قليلة من إعلان شيرين عبد الوهاب طلاقها رسميًا من حسام حبيب، فاجأت الجمهور وظهرت حليقة الرأس وذلك خلال حفل غنائي أحيته حينها في أبو ظبي.

وكشفت المغنية المصرية سبب حلاقة شعرها في شهر يوليو عام 2022 في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، موضحة بأنها كانت في أحد الفنادق بعد خلاف مع حسام حبيب وبعد ضغطه عليها وصلت إلى حالة نفسية سيئة، ما جعلها تقدم على هذه الخطوة أمامه بسبب الضغط النفسي الذي مارسه عليها، كما اعتذرت شيرين لجمهورها على كذبها عليهم، وأكدت أنها كانت تحاول أن تجمل صورة حسام حبيب، لكنه كان لا يعمل وتسبب لها في خسارة علاقتها بعائلتها ووالدتها.

كما خرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها وكشفت تفاصيل صادمة عن علاقتها به خلال فترة زواجهما، موضحة أنه كان يبتزها بكل الأساليب، إلى جانب العنف الذي كان يمارسه عليها من ضرب وسحل وإهانة.

وفي مطلع شهر نوفمبر 2022، دخلت عبد الوهاب الى المستشفى للتعافي من الإدمان، حيث احتجزها شقيقها محمد، لعلاجها من الإدمان، وخلال تلك الفترة وقف حسام حبيب بجانبها وأخرجها من المصحة ليعقد الثنائي قرانهما للمرة الثانية في شهر نوفمبر عام 2022، وأعلنت ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قالت: "أنا اتكتب كتابي على حسام حبيب إمبارح بالليل، بحضور أقرب المقربين لهما، مؤكدة عزمها على غلق صفحتها الشخصية أمام الجمهور حتى تنعم بحياة زوجية هادئة".

كما اعتذرت شيرين عبد الوهاب لجمهورها ولحسام حبيب عما بدر منها تجاهه قائلة: "أنا بطمن الناس عليا وبعتذر لحسام عن كلام صدر مني في يوم من الأيام، بس أنا في عصمة راجل طيب جدا وحبيب من البداية، ولو كنت طلعت قولت كلام عنه فدا شيطان بيحصل بين أي اتنين متزوجين"، وأضافت شيرين: "إحنا كنا ضحية حاجات كبيرة أوي والحمد لله ربنا فكها بسلام".

عودتها لحسام حبيب ادت لخلاف بينها وبين عائلتها وعلى الأخص شقيقها ووالدتها.