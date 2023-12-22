إيلاف: اختتمت، مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعد دورة استثنائية، حيث خصصت إدارة المهرجان قسماً خاصاً بعنوان «نافذة على فلسطين»، عرضت فيه مجموعة من أهم الأفلام، التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية.

حضر الحفل الختامي للمهرجان، الذي شهد توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، أبرز نجوم السينما العرب والعالميين، وفي مقدمتهم: محمد كريم، وصبا مبارك، ولجين عمران، وأسماء جلال، وندا موسى، وأحمد مجدي، وكريمة منصور، وناردين فرج، وأحمد كمال، وأحمد حاتم، وجيهان الشماشرجي، وأمير المصري، والمخرج عمرو سلامة وزوجته، ومحمود حجازي وزوجته، والكاتبة مريم نعوم، وصدقي صخر، وهشام عاشور، وطه دسوقي وزوجته، ومريم الجندي، والمخرج علي العربي، والمطربة التونسية غالية بنعلي، والمخرج هادي الباجوري، والسيناريست تامر حبيب.

قائمة الجوائز:

وقد تم توزيع قائمة الجوائز على النحو التالي:

- جائزة أفضل فيلم آسيوي، فاز بها فيلم «من عبدول إلى ليلى» للمخرجة ليلى البياتي، وهي مخرجة عراقية الأصل تقيم في فرنسا.

- جائزة «الفيبريسي»، فاز بها فيلم «بوابة هوليوود» (هوليوودغيت)، للمخرج المصري المقيم في ألمانيا إبراهيم نشأت.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، وكانت من نصيب فيلم «يرقة»، من إخراج ميشيل ونويل كسرواني من لبنان (فرنسا).

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير، فاز بها فيلم «أعدك»، للمخرجة سام ماناكسا من الفلبين.

- جائزة نجمة الجونة الفضية للأفلام القصيرة، نالها فيلم «البحر الأحمر يبكي»، من إخراج فارس الرجوب من الأردن.

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير، حققها «أخيرًا.. اليوم الموعود»، من إخراج كارولينا فيرغارا من الأرجنتين.

- جائزة نجمة الجونة الخضراء، حققها فيلم «كرورا»، من إخراج جواو سالافيزا ورينيه نادر ميسورا من البرازيل.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي، حققها فيلم «ماشطات» من إخراج سونيا بن سلامة، من تونس.

- جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، حققها «بوابة هوليوود»، من إخراج إبراهيم نشأت.

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي، مناصفة بين فيلمَيْ: «عدم الانحياز: مشاهد من سجلات لابودوفيتش» من إخراج ميلا توراغليتش من صربيا. و«سبعة أشتية في طهران»، للمخرجة الألمانية شتيفي نيدرزول.

- جائزة الجونة النجمة البرونزية للسينما الوثائقية، فاز بها فيلم «على قارب أدامان»، من إخراج نيكولا فيليبير، من فرنسا.

- جائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور)، فاز بها فيلم «وداعاً جوليا» إخراج محمد كردفاني من السودان.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، فاز بها باتسوج أورتسيخ، عن فيلم «لو أمكنني الغرق بسبات»، للمخرجة زولجارغال بيورفداش من منغوليا.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة، فازت بها باروين راجابي، عن فيلم «سعادة عابرة»، للمخرج سينا محمد من العراق، وهو الفيلم الفائز أيضاً بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي.

- جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي، حققها فيلم «في يومنا»، من إخراج هونغ سانغ سو، من كوريا الجنوبية.

- جائزة نجمة الجونة الفضية، فاز بها الفيلم الروائي «كلب سلوقي وفتاة»، للمخرج إنزو دالو من إيطاليا.

- جائزة نجمة الجونة البرونزية، فاز بها الفيلم الروائي «درب غريب»، من إخراج غوتو بارنتيه من البرازيل.





وكان قد شارك في الدورة السادسة من المهرجان 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، وكذلك مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، إضافة إلى الندوات والجلسات التي أقيمت خلال فعاليات الدورة.