إيلاف: تستضيف النجمة الإماراتية أحلام الشامسي كلا من الفنان صابر الرباعي والصوت التونسي الجديد مُلكة، في برنامجها الفني الجديد "أحلام ألف ليلة وليلة"، والذي يعرض على قناة أبوظبي مساء كل يوم سبت بتمام الساعة 10 بتوقيت دولة الإمارات (9 مساءً بتوقيت السعودية).

ليلة طربية محورها الفن التونسي بين الماضي والحاضر، يتحدث فيها صابر الرباعي عن بداية رحلته مع الفن التي بدأت في العاشرة من عمره من خلال الشبيبة المدرسية ومهرجان الطفولة، كاشفاً عن علاقة الصداقة التي جمعته بالملحن المصري حلمي بكر، وكيف استفاد من نصائحه خلال رحلته الفنية، ومع المطربة الراحلة ذكرى والصدفة التي كانت السبب في شرائه لمنزلها بتونس.



ويوضح الرباعي في الحلقة الفرق بين تجربتيه في تونس ومصر وما يميز كلاً منها، لينتقل بعدها للحديث عن فناني تونس الذين صنعوا إرثها الفني وأهم ما يميز الأغنية التونسية من حيث الكلمة واللحن والايقاع، متوقفاً عند الأغاني الصعبة التي قدمها في بداياته والتي كانت تحتاج الكثير من الجرأة وغيرها التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى المنطقة العربية.

أما مُلكة فتتحدث ضمن الحلقة عن تأثرها بالمطربات التونسيات مثل عُليا التي تميزت بغناء أغانيها في بداية مشوارها الفني، إضافة إلى كيف لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في شهرتها لدى الجمهور، قبل أن تكشف مع صابر الرباعي عن اسم الشخص الذي كان السبب في تغيير حياتهما.

وتشهد الحلقة الطربية تقديم الرباعي مجموعة من أشهر أغانيه مثل "يا للا" و"صرخة" و"تحت الياسمينة في الليل" من التراث التونسي للمطرب الهادي الجويني، كما يشارك مع أحلام في أداء أغنيته الشهيرة "اتحدى العالم"، ومع مُلكة في غناء "برشا برشا"، قبل الختام بانضمام أحلام لمشاركة المطربين في غناء "سيدي منصور" من التراث التونسي.

يذكر أن البرنامج الفني الموسيقي الترفيهي "أحلام ألف ليلة وليلة" يُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى المنطقة العربية، ويستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي، ليسلط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، وليحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.