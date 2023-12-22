إيلاف: بتصويت الجمهور يصل الفيلم السعودي "الهامور" إلى القائمة القصيرة لجوائز Joy Awards، والذي تشارك في بطولته الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي أمام فهد القحطاني، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، خيرية أبو لبن وحسام الحارثي، وإخراج عبد الإله القرشي، وكتابة هاني كعدور وعمر باهبري.

فيلم الهامور هو الأضخم إنتاجاً في تاريخ السينما السعودية، وأول فيلم سعودي يُعرض جماهيرياً في مصر، وذلك في شباط/فبراير الماضي، بعد ما حققه من نجاح بالسعودية. وتدور أحداثه في إطار من الدراما والكوميديا السوداء حول قصة هامور سوا، أشهر عملية احتيال في تاريخ السعودية، والتي وقعت في بداية الألفية، عندما قام حارس أمن بتشكيل شبكة من المحتالين لجمع الأموال من المساهمين وتوزيع أرباح خيالية وهمية، ليصل عدد ضحاياه إلى أكثر من 40 ألف شخص بمبالغ قيمتها مليار و400 مليون ريال سعودي.

أحلام العصر

أحدث أعمال البنوي فيلم أحلام العصر الذي استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي عرضه الأول في دورته الثالثة التي أقيمت في مطلع ديسمبر الحالي، وتشارك البنوي في بطولته مع حكيم جمعة، صهيب قدس، نجم واسماعيل الحسن، ومن إخراج فارس قدس، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري، كما تشارك البنوي أيضاً في الإنتاج كمنتج معاون مع الأخوين قدس؛ فارس وصهيب قدس. سبقه مشاركة البنوي لأول مرة بالسينما المصرية أمام نجم الكوميديا المصري أكرم حسني من خلال الفيلم الكوميدي العميل صفر، الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي.

وتنتظر البنوي عرض فيلم "بسمة" على منصة نتفليكس في 2024، وهو أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة، والذي تشارك فيه بالتمثيل أيضاً، وهذا بعد أن لاقى الفيلم استحسانًا كبيرًا في مراحل تطويره، حيث حصل على تمويل من صندوق أفلام البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78.

من هي البنوي؟

يذكر أن البنوي ممثلة وصانعة أفلام وباحثة اجتماعية سعودية، حازت على إشادات دولية ومحلية، منذ أول بطولة لها في بركة يقابل بركة، أول فيلم سعودي روائي طويل ينافس في مهرجان برلين السينمائي، ويمثّل السعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية، وحتى أحدثها فيلم العميل صفر، ليمثل انطلاقة لها وحضوراً سينمائياً لافتاً في السينما المصرية، والهامور ح. م.، الذي حطم الأرقام القياسية في دور السينما.

لعبت مجموعة مثيرة للاهتمام من الأدوار المتنوعة، خاصة كونها تنتمي إلى جيل من الفنانين يشكلون المشهد الفني في بلدهم. من هذه الأعمال ما ينتمي إلى التشويق، مثل فيلم سكة طويلة، ومنها ما ينتمي إلى الدراما العائلية، مثل فيلم أبطال، وأخرى إلى الدراما النفسية، مثل مسلسل ٦٠ دقيقة، وكذلك إلى الرعب، مسلسل ما وراء الطبيعة، وإلى الإثارة، مثل مسلسل الشك، الذي شاركت في كتابته وإخراجه أيضاً، بعد أن قامت بإخراج فيلمها القصير الأول حتى نرى النور.

تمنح جوائز Joy Awards بناء على تصويت الجمهور من كافة أقطار الوطن العربي، ويتم توزيع الجوائز، واختيار الفنان المفضل في مجالات السينما والدراما التلفزيونية والموسيقى والرياضة حيث يفوز عن كل فئة صاحب النسبة الأعلى من الأصوات.