إيلاف: سبق وشاهدنا صوفيا بوتلة وهي تقاتل على الشاشة من قبل في شخصيات ثانوية كدور جايلة في فيلم Star Trek Beyond عام 2016، وكذلك في شخصية الأميرة أحمانيت المحنطة في فيلم The Mummy عام 2017 (الذي اشتهرت فيه بلعق وجه توم كروز أثناء مشهد قتال).

صوفيا بوتلة بدور جايلة في فيلم Star Trek Beyond عام 2016

صوفيا بوتلة في شخصية الأميرة أحمانيت المحنطة في فيلم The Mummy



قُتلت الممثلة والراقصة الجزائرية أثناء قيامها بدور قاتلة بهلوانية في فيلم "Kingsmen: The Secret Service" عام 2014 وكعميلة فرنسية في فيلم "Atomic Blonde" عام 2017.

صوفيا بوتلة في فيلم "Kingsmen: The Secret Service"

صوفيا بوتلة كعميلة فرنسية في فيلم "Atomic Blonde"

لكن في "Rebel Moon بحزئيه الأول: A Child of Fire" الذي بدأ بثه الخميس الماضي على نتفليكس، والجزء الثاني: The Scargiver" الذي سيبث في 19 أبريل على نفس المنصة، بوتلة هي مركز عالم أفلام الخيال العلمي للمخرج زاك سنايدر.

تقول بوتلة لصحيفة USA TODAY، حيث أعربت الممثلة عن خوفها من ارتداء عباءة كورا الدرامية: “هذا هو أول دور رئيسي لي – إنه مثير ومخيف”. "كان علي أن أتساءل عما إذا كان سيتم ابتلاعي. كان الأمر مثل، "كيف سأرتدي العباءة ولا أتركها تلبسني؟" هذه مسؤولية شديدة".

بعد الاختبارات الأولية، كتبت بوتلة رسالة إلى سنايدر تقول فيها إنها شعرت بارتباط فوري بشخصية كورا. كما يوحي عنوان "طفلة النار"، يتم أخذ كورا الصغيرة من منزلها من قبل جيش الإمبريوم المدمر وتهرب في النهاية إلى كوكب فيلدت الزراعي.

في الواقع أُجبرت عائلة بوتلة على الفرار من موطنها الجزائر خلال الحرب الأهلية الجزائرية عندما كانت في العاشرة من عمرها، وانتقلت إلى فرنسا. ظروف مختلفة، ولكن نفس الموقف عاطفياً.

تقول بوتلة: "عندما يتم اقتلاعك من جذورك في مثل هذه السن المبكرة، وخاصة لأسباب سياسية، فإن الشعور بالانتماء إلى مكان واحد يختفي". "كورا شخص غريب. لقد شعرت دائمًا بأنني غريبة أيضًا."

الرقص مع مادونا ساعدها في اتقان أدوار الحركة

لقد أتقنت بوتلة دائما أدوار الحركة التي تتم وفق "كوريوغرافي معين" بالضبط كما يحدث في التدريب على الرقص الكلاسيكي الذي بدأته في سن الخامسة، ثم الهيب هوب ورقص الشوارع الذي تعلمته في فرنسا وشاركت في الفريق الوطني الفرنسي للجمباز الإيقاعي في سن الثامنة عشرة.

قبل دخولها عالم السينما كممثلة، رقصت بوتلة في فيديو "Hollywood Tonight" لمايكل جاكسون عام 2011 وكانت راقصة مع مادونا لمدة 10 سنوات بما في ذلك جولة Confessions عام 2006. إنها تنسب الفضل إلى مادونا لفتح عقلها وتعزيز مهاراتها من خلال عروض الرقص المسرحية.

عن ذلك تقول: "لم تعطني مادونا أول طوق هولا هوب فحسب، بل منحتني معلمًا ليريني كيفية استخدام طوق الهولا هوب. القفز المزدوج الهولندي، والتزلج على الجليد، لم أمارس هذه الأشياء من قبل". وتضيف: "كنت أتقاضى أجرًا مقابل تعلم أشياء جديدة أحبها. وقد ساعدني تعلم مهارات جديدة على إعدادي بشكل كبير لهذه الوظيفة."

ظلت بوتلة قريبة من مادونا وانضمت إلى جولة Celebration التي قامت بها أيقونة البوب في وقت سابق من هذا الشهر في لندن مع نجمها المشارك في فيلم "Rebel Moon" تشارلي هونام. "لم يكن هناك وقت للتسكع". تقول بوتلة عن ظهور هونام في حفل مادونا الموسيقي: "إن حياتها في الجولات كانت صارمة للغاية وكنا نعمل. لكنني دفعت تشارلي إلى المسرح في وقت ما، لقد أحب ذلك، لقد قضينا وقتا رائعا."

من فيلم The Mummy لتوم كروز إلى فيلم Rebel Moon، أداورها مليئة بالحركة والإثارة

قامت الممثلة بأداء مشاهد قتال معقدة مع أفضل النجوم، ومن بينهم نجم فيلم "The Mummy" توم كروز. تقول بوتلة: "لقد تعلمت الكثير منه". "كلما تعلمت أكثر، أدركت كم كان علي أن أتعلم أكثر."

تعتبر مهارات الحركة في "Rebel Moon" مركزية حيث تشكل كورا حركة مقاومة متنامية، وتقوم بتجنيد محاربين مثل نيميسس (باي دونا)، والجنرال تايتوس (ديمون هونسو) والطيار المارق كاي (هونام) من أجل القضية.

يقول المخرج زاك سنايدر إن خلفية بوتلة في أدوار الحركة والرقص "فتحت لنا أبوابًا كثيرة من الناحية العملية" مع دمج تصميم الرقصات في سلسلة الحركات القتالية المعقدة.

بدأت بوتلة التدريب مع فريق مصممي المعارك قبل أسابيع من تصوير فيلم "Rebel Moon" الذي استمر 153 يومًا. ومع ذلك، لم يكن أمام الممثلة سوى ساعتين من التدريب لرسم التحركات المعقدة لمعركة محورية في "الحظيرة". تضمن العمل السريع ابتكار فأس كورا الدوار (الذي يظهر في المقطع الدعائي).

تقول بوتلة: "لقد قمت (بالحركة)، وكان الأمر كما لو أنه: "يبدو ذلك رائعًا. فلنستخدمه". "عندما يكون لديك وقت قصير ثمين تلعب مهاراتي في الرقص دورًا. يمكنني أن أتعلم بسرعة، خاصة تحت الضغط."

كان لدى الممثلة الرئيسية بديلة أدت مهمتين رئيسيتين في الفيلم: التعثر العنيف ("لا أعرف كيف أسقط") والسقوط من الحافة للإمساك بحبل أثناء تسلسل المعركة الأخيرة في الفيلم. ("لم أتمكن من تعلمها، فهي تقنية للغاية").

لكن سنايدر يقول "إننا نعتمد على صوفيا بنسبة 100%" لترسيخ السلسلة ومشاهد الحركة في كلا الجزءين من فيلم "Rebel Moon" الذين تم تصويرهما بالفعل.

"Scargiver" هو لقب كورا الذي تم استخدامه في عنوان الفيلم الثاني. هناك إمكانية لمزيد من أجزاء الأفلام في المستقبل، والتي لم تحصل على الضوء الأخضر رسميًا من نتفليكس بعد.

ستكون مشاهد القتال لكورا أكثر حدة في نسخة المخرج من "Rebel Moon" المقرر إصداره في الصيف والذي سيضيف ساعة إلى وقت تشغيل الجزء الأول الذي يبلغ ساعتين و15 دقيقة.

تقول بوتلة: "إنها نسخة مصنفة على أنها R، لذا ستكون أكثر شراسة".

ويبدو أن بوتلة "أتقنت ارتداء العباءة"، بما يليق بشخصية هي أيضًا "الهاربة المطلوبة في الكون المعروف".

أثناء تصوير مشهد تخرج فيه كورا من سفينة الفضاء التابعة لـ كاي بهدف، استوحت بوتلة من مشاهدة عمليات اعادة المشاهد بالحركة البطيئة على شاشات موقع التصوير. قررت ان تطور ادائها في المشهد.

تقول بوتلة: "في المرة التالية التي قمنا فيها بهذا المشهد، استدرت ولففت العباءة حولي، وربطتها للخلف، وواصلت المشي".

يستخدم سنايدر العباءة لإنهاء الفيديو الترويجي لفيلم "Rebel Moon".

تقول بوتلة التي لم تعد تشعر بالخوف: "أدركت أن هذا هو المكان الذي يعيش فيه الرداء. لقد كان مشهدًا رائعًا، خاصة بالحركة البطيئة". "أدركت أنه لا يمكن التعامل معه على انه مجرد زي، فأنا بحاجة لمنح الرداء الحياة."