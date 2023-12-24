إيلاف: تم طرح المقطع الدعائي الأول لمسلسل Expats الذي تدور أحداثه في هونغ كونغ على منصة امازون برايم فيديو، ونلقي نظرة أوضح على الدراما التي أخرجها Lulu Wang والمبنية على الرواية الأكثر مبيعًا The Expatriates للكاتبة جانيس واي كيه لي.

في المقطع، نرى ثلاث نساء أميركيات يعشن في هونغ كونغ خلال عام 2014، وهو العام الذي شهدت فيه المدينة احتجاجات في الشوارع كجزء من حركة المظلات. نرى مارغريت (نيكول كيدمان)، امرأة ثرية يطاردها فقدان طفلها؛ ميرسي (جي يونج يو) امرأة شابة لا تستطيع تجاوز خطأ فادح ارتكبته؛ وهيلاري (سارايو بلو) المرأة التي تشعر أن زواجها ينهار. تنتمي النساء الثلاث إلى مجتمع المغتربين الأثرياء والمتماسكين والمتميزين في هونغ كونغ، وجميعهم يعانون بطرق مختلفة من طبيعة وجودهم الخانقة.

ويضم طاقم الممثلين أيضًا براين تي الذي يلعب دور زوج مارغريت كلارك وجاك هيوستن الذي يلعب دور ديفيد زوج هيلاري.

جميع حلقات Expats الست من إخراج المخرج وانغ. عملت جانيس واي كيه لي وفيرا مياو وغورسيمران ساندو ككتاب في العرض، إلى جانب أليس بيل ووانغ.

ومن بين المنتجين في العرض وانغ، وكيدمان، وبيل، ودانييلي ميليا، وبير ساري، وتيريزا بارك، وستان فلودكوفسكي.

سيتم عرض Expats لأول مرة بحلقتين في 26 يناير 2024، مع إطلاق حلقات جديدة أسبوعيًا حتى 23 فبراير 2024.