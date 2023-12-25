إيلاف: طرحت منصة شاهد الملصق الإعلاني لمسلسل "روز وليلى"، بطولة يسرا ونيللي كريم والمنتظر عرضه قريباً، عبر حسابها على الإنستغرام وعلقت قائلة: "النجمات يسرا ونيللي كريم لأول مرة في عمل كوميدي درامي خطير، قريبًا على شاهد".

ويشهد مسلسل "روز وليلى" التعاون الأول بين يسرا ونيللي كريم. وهو من تأليف كريس كول، وإخراج أدريان شيرجولد.

وينتمي العمل لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 10 حلقات، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول المحققتين السريتين يسرا ونيللي كريم، اللتان تخوضان العديد من الصراعات والأزمات خلال الأحداث وتقومان بالعديد من المهام، ويظهر تيام مصطفى قمر كمحاسب يساعدهما في عملهما، ويعيش أحمد وفيق قصة حب كوميدية مع يسرا، ويجسد هشام عاشور دور شاب عاطل متزوج من نيللي كريم.