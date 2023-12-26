إيلاف: تصدرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة "التريند" بعدما تم نشر فيديو لها من على خشبة مسرح حفلها بـ بيروت وهي تبكي وتتحدث عن طلاقها رسمياً. وأوضحت الفنانة اللبنانية في تصريحات صحفية ان اللحظة التي عاشتها علي المسرح كانت أقوى منها، وأكملت انها منذ حوالي عامين وهي تتخبط في حياتها الخاصة، وانها كانت تُخفي مشاعرها لكن الأصحاب والأهل والأقرباء كانوا على علم بالطلاق.

وكشفت الفنانة اللبنانية ان قرار الطلاق تم منذ عامين، ولكنها لم تكن مستعدة للإعلان عنه أبدًا، وكان يوجد العديد من الإعلاميين يملكون المعلومة ولكنهم احترموا رغبتي في عدم الإفصاح عن تفاصيل هذا الموضوع الخاص جدًا، وطالبت المغنية "عبير نعمة" جمهورها بعدم مهاجمة طليقها، قائلة: بشكر المحبة والدعم وأتمنى هذا الحب لا يسئ لـ والد ابنتي، لقد جمعنا حب كبير وابنتي هي حياتنا وهو كان حب حياتي.

وأكملت المغنية ان طليقها الموسيقي جوليو عيد "حتى اليوم هو الصديق والسند، ولكن للأسف لم نستطيع المضي معاً"، واضافت: "هذا لا يمنع أنه من أحلى الناس الذين قابلتهم في حياتي، وبطلب لو سمحتم عد تشويه صورة أي شخص فينا بأي ظرف من الظروف خاصة باسم المحبة".

وكانت عبير قد تأثرت على المسرح خلال تقديم أغنية "بعدني بحبك"، وبكت امام الجمهور لتعلن بعفوية أنها مطلقة، وسط تفاعل ودعم كبيرين من الحضور.