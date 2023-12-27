إيلاف: يمزج المسلسل الكوري Gyeongseong Creature أو "مخلوق جيونجسيونج" من نتفليكس، بين الدراما التاريخية والتشويق والإثارة، في عمل فني عالي الجودة يعرض حالياً على نتفليكس.

تدور أحداث المسلسل في أوائل عام 1945، عندما كانت كوريا تحت الحكم الاستعماري الياباني، ويتبع شابين يواجهان مخلوقات غريبة ولدت من الجشع، ثم يتعين عليهما القتال من أجل البقاء في مدينة جيونجسيونج - المعروفة الآن باسم سيول. ولكن اتضح أنه قد يكون هناك شيء أكثر خطورة من المخلوقات نفسها.

تقوم الممثلة الشابة هان سو هي بدور (يون تشاي-أوك) التي تعمل مع والدها منذ أكثر من 10 سنوات، لتعقب الأشخاص المفقودين، حتى أولئك الذين ماتوا بحثاً عن والدتها المفقودو. لقد استخدمت عينها الحادة ومهارات البقاء الرشيقة طوال طفولتها القاسية وهي تتجول عبر منشوريا وشانغهاي مع والدها.

تلتقي "تشاي أوك" بـ "تاي سانغ" أثناء التحقيق لإيجاد مكان والدته. يتوصلان إلى اتفاق لمساعدة بعضهما البعض ويتسللان إلى مستشفى أونجسيونج بحثًا عن أدلة.

بارك سيو جون يقوم بدور (جانغ تاي سانغ) وهو أغنى رجل في جيونجسيونج ورئيس أكبر دكان رهونات في المدينة (بيت الكنز الذهبي). أي شخص يحتاج إلى أي شيء في منطقة بونجونج يجب أن يمر عبره. تحت تهديد مفوض الشرطة اليابانية إيشيكاوا، الذي اختفت عشيقته الكورية المحبوبة، يجد نفسه يسابق الزمن لإيجادها له أو سيخسر كل ما هو غال عليه إن فشل في ايجادها له.



يؤدي تشو هان تشيول دور (يون جونج وون) الذي أتى الى "جيونجسيونج" مع ابنته "تشاي أوك" بحثًا عن زوجته التي اختفت منذ عقد من الزمن. كل المؤشرات تؤدي إلى مستشفى أونجسيونج. يتحد الأب والابنة مع تاي سانغ الذي يستخدم شبكته من المعارف لتمكين المجموعة من الوصول إلى المستشفى المحظور للغاية - حيث يكتشفون العشرات من سكان جوسون المحبوسين في جناح بالطابق السفلي، ومخلوقًا مرعبًا يتنفس جراثيم الجمرة الخبيثة القاتلة.

تقوم كلوديا كيم بدور (يوكيكو مايدا) بصفتها ابنة العميد مايدا وزوجة المفوض إيشيكاوا، فإن يوكيكو هي أقوى امرأة نبيلة في جيونجسيونج بأكملها. إنها تحصل على السلع الثمينة من خلال تاي سانغ وتعتبره صديقًا، ولكن من الصعب قراءة ما تفكر فيه حقًا أو تفعله في منزلها الفسيح هذا - أو ما يحدث بالفعل في مستشفى أونجسيونج، الذي ترعاه.

ويقوم واي ها جون بدور (كوون جون تايك) وهو ابن الرجل الذي يدير شركة "بوجانج" وينحدر من عائلة بارزة سُمح لها بالدخول إلى مستشفى أونجسيونج - وهو مكان لا يستطيع حتى اليابانيون الوصول إليه بسهولة. يخجل "جون تايك" من والده المؤيد لليابان، وينضم سرًا إلى جيش الاستقلال ويأمل أن يساعد صديقه الثري في قضيتهم. يدخل مستشفى أونجسيونج مع تاي سانغ للبحث عن رفيق مسجون.

يشرح العالم العسكري المسؤول عن المستشفى كيف صنع الوحش - حيث تشق دودة صغيرة طريقها إلى دماغ الشخص الذي تجرى عليه التجارب وتسبب تحوره. يقدم العالم كوبًا به دودة لـ "تشاي أوك".لكنها لا تشربه، فهناك من يشربه عوضاً عنها.

هل تجد "تشاي أوك" والدتها؟

يتضح أن المخلوق الذي يرهب مستشفى أونجسيونج كان في الواقع والدتها - فقد حولها العالم إلى مخلوق هجين يقذف الجمرة الخبيثة.. ولكن بغض النظر عما فعلته تلك الديدان بدماغها، لا تزال والدة تشاي أوك تتعرف على ابنتها. وقد يكون لها صلة بشخص آخر في القصة أيضًا.

"مخلوق جيونجسيونج" من تأليف كانج إيون كيونج وإخراج تشونغ دونج يون. بدأ عرض الموسم الأول منه في 22 ديسمبر الجاري، سيُعرض الجزء الثاني في 5 يناير 2024.