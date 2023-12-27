إيلاف: توفي الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون، المعروف بدوره في فيلم "Parasite" الحائز على جائزة الأوسكار، بشكل مأساوي، وفقا لمكتب الطوارئ في كوريا الجنوبية.

إنتشرت الأخبار يوم الأربعاء عندما تم العثور عليه ميتًا في سيارة في حديقة بوسط سيول.

وفقا للتقارير، تم العثور على لي فاقدًا للوعي في سيارته في الحديقة. وكشفت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، بما في ذلك وكالة يونهاب للأنباء، أن عائلة لي أبلغت عن اختفائه بعد أن غادر المنزل، تاركاً وراءه رسالة تشبه رسالة انتحار.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم اكتشاف لي، 48 عامًا، في حديقة سيول حوالي الساعة 10:30 صباحًا، كان فاقدًا للوعي داخل سيارة بجانب قالب فحم - والذي يمكن أن يسبب التسمم بأول أكسيد الكربون عند حرقه في مكان مغلق.

وتأتي وفاته وسط تحقيق في تعاطيه غير القانوني للمخدرات، والذي يتم تطبيقه بصرامة في الدولة الآسيوية.

وتم استجواب لي ثلاث مرات من قبل الشرطة فيما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك 19 ساعة مرهقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم النظر إليه لأول مرة كمشتبه به في أكتوبر.

واعتذر الممثل عن "التسبب في خيبة أمل كبيرة" خلال الاستجواب الأول في 28 أكتوبر، وفقًا لوكالة يونهاب. وقال: "أنا آسف لعائلتي التي تعاني من الألم الشديد في هذه اللحظة".

وادعى أنه تعرض للخداع لتعاطي المخدرات، بما في ذلك الماريجوانا، من قبل مضيفة في حانة راقية في سيول حاولت بعد ذلك ابتزازه، حسبما ذكرت يونهاب.

لقد اجتاز اختبارين للمخدرات أثناء تحقيق الشرطة وخضع أيضًا لاختبار كشف الكذب في محاولة لإثبات براءته وأن المضيفة هي الكاذبة في المخطط.

لا يمكن إنكار تأثير لي على صناعة الترفيه، على الصعيدين المحلي والدولي. وقد أسر تجسيده دور رئيس عائلة ثرية في فيلم "Parasite" الجماهير في جميع أنحاء العالم وأكسبه الأوسمة. حصل على جائزة نقابة ممثلي الشاشة عن دوره في الفيلم وحصل على ترشيح لأفضل ممثل في جوائز إيمي الدولية عن أدائه في فيلم "دكتور برين".

قبل حصوله على شهرة عالمية من خلال فيلم "Parasite"، كان لي قد أثبت نفسه بالفعل كشخصية بارزة على الشاشات الكورية. من خلال أدواره في المسلسلات الدرامية الشهيرة مثل "Coffee Prince (2007)" و"Pasta (2010)،" بالإضافة إلى أدائه في الدراما الطبية "Behind The White Tower" و"My Mister (2018)" جعلته محبوبًا لدى الجماهير.

لكن التحقيق الأخير في مزاعم تعاطي المخدرات أثر عليه بشكل كبير على الرغم من الشهرة وأدى إلى تغطية واسعة النطاق في الصحف الشعبية.

يمكن لأي شخص يُدان بانتهاك قوانين المخدرات القاسية في كوريا الجنوبية أن يُحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، أو ما يصل إلى 14 عامًا لمرتكبي الجرائم المتكررة والتجار.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن سياسة المخدرات في البلاد هي من بين الأكثر صرامة في العالم بعد أن دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى "الحرب على المخدرات" في وقت سابق من هذا العام.