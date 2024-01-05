إيلاف: انضم النجم البريطاني ستينج وأيقونة الطرب اللبنانية ماجدة الرومي إلى كوكبة من أساطير الموسيقى يحيون حفلات "ليالي السعديات"، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر فوق مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي.

ويتألق ستينج، المطرب ومؤلف الأغاني المشهور بأدائه المذهل وشخصيته الجذابة على المسرح والذي تصدرت أعماله قوائم المبيعات العالمية، يوم 3 فبراير 2024 أمام جمهوره الكبير في أبوظبي بمختارات من أنجح أعماله ومن بينها "إنجلش مان إن نيويورك" و"ديزيرت روز".

وتشدو الفنانة ماجدة الرومي، صاحبة الموهبة الاستثنائية والصوت العذب القوي والأداء الراقي والحائزة على العديد من الجوائز، بأجمل أغنياتها يوم 10 فبراير 2024 في أمسية لا تنسى في العاصمة.

وتستضيف "ليالي السعديات" ألمع النجوم العرب والعالميين على مدار 3 أشهر، مسلطة الضوء على دور الموسيقى باعتبارها لغة عالمية مشتركة تحمل رسائل الحوار والتفاهم والتعايش. وكانت الفعالية قد كشفت من قبل عن أسماء عدد من نجوم حفلاتها ومن بينهم النجمة مارايا كيري يوم 6 يناير، والنجمة الإيرانية كوكوش يوم 20 يناير، والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي يوم 27 يناير.

وبينما بيعت تذاكر حفل ماريا كاري بالكامل، من المقرر الإعلان عن المزيد من الفنانين خلال الأسابيع المقبلة.