إيلاف: بعد خسارة المحاكمة ضد جوني ديب، أصبحت آمبر هيرد فجأة العدو رقم 1 حيث استمر المعجبون في المطالبة بإزالتها من الجزء الثاني من فيلم Aquaman. في النهاية، ظهرت هيرد في الفيلم لأكثر من 20 دقيقة من وقت الشاشة وتركت البعض مستاء جداً.

زعمت هيرد ذات مرة أن دورها في Aquaman and the Lost Kingdom قد تم "تقليصه" وأن مشاهد الحركة "أُخذت" منها بسبب تداعيات طلاقها من جوني ديب. وزعمت أن الاستوديو "لا يريد أن يضمني" في الفيلم.

وكما اتضح، استمتعت هيرد بتصوير هذا الفيلم على الرغم من كل ما كان يحدث في حياتها في ذلك الوقت. لقد استمتعت بنفسها كثيرًا لدرجة أنها أصدرت للتو ألبوم صور من كواليس 2 Aqueman. تُظهر إحدى هذه الصور هيرد وهي تطعم ابنتها أونا بيج عندما كانت طفلة صغيرة.

وفقًا لجيمس غان، يمثل الجزء الثاني من Aquaman نهاية DC Extended Universe التي نشأت من خيال زاك سنايدر. مع نهاية هذه القصة، تأتي نهاية أداء هيرد لدور ميرا في سلسلة أفلام Aquaman. لقد ثبت أيضًا أن الممثل جيسون موموا يُنظر إليه بالفعل في لعب شخصية مختلفة في DC Universe الجديد الذي أنشأه جيمس غان. لكن من غير المرجح أن تعود آمبر هيرد للقيام بهذا الدور بالتحديد. وبعد الكثير من الدراما والمضايقات التي استهدفتها، تستطيع هيرد أخيرًا المضي قدمًا وترك كل هذا وراءها.

في منشورها، تبدو مبتسمة في الصور الثلاث التي تتضمن إطعام طفلتها أونا بيج على اسم جدتها التي توفيت. والتي ولدت عن طريق أم بديلة في أبريل 2021. وقررت هيرد إبقاء وصول ابنتها إلى هذا العالم سراً حتى يوليو من نفس العام. هذا ما كتبته عبر صفحتها على الإنستغرام: "بعد كل هذا الوقت، حقق Aquaman 2 نجاحًا كبيرًا (آسفة، الأمر سهل للغاية). شكرًا لجميع معجبيني على الدعم الساحق والحب في عودة ميرا. شكرًا لكم."