إيلاف: في بداية مبهرة لفعاليات ليالي السعديات، تألقت النجمة العالمية مارايا كاري، التي حطمت العديد من الأرقام القياسية في موسوعة جينيس والملقبة بالطائر المغرد، ضمن حفلٍها المباع بالكامل الذي أقيم يوم 6 يناير بجزيرة السعديات في أبوظبي أذهلت خلاله جمهورها بمجموعة من أروع أعمالها.

وبدأت كاري، الفائزة بالعديد من جوائز جرامي عرضها بأداء رائع لأغنية "اتس لايك ذات"، لتشدو بعدها بباقة من أجمل أغانيها الشهيرة، مثل "إيموشنز" و"شيك إت أوف" وهيرو، التي لاقت تفاعلاً حماسياً من الجمهور.

وتُقام العروض على مسرح مُصمم خصيصاً لاستضافتها وسط الإطلالات الخلابة على جزيرة السعديات، حيث يحظى الجمهور بفرصة استثنائية للاستمتاع بسلسلة من الحفلات الموسيقية لكوكبة من النجوم على مدار ثلاث شهور.

وتحتضن ليالي السعديات المزيد من العروض المميزة التي تعدّ عشاق الموسيقى بأمسيات حافلة بالذكريات مع نخبة من النجوم العالميين، حيث تُطرب كوكوش، إحدى أشهر المطربات الإيرانيات، جمهورها يوم 20 يناير بمجموعة من أفضل أعمالها، بينما يتألق التينور الإيطالي الأشهر، أندريا بوتشيلي يوم 27 يناير. ويؤدي ستينج، المغني وكاتب الأغاني البريطاني المشهور عالمياً، مجموعة من أشهر أغانيه في 3 فبراير، وتتألق الأسطورة اللبنانية السيدة ماجدة الرومي يوم 10 فبراير على مسرح ليالي السعديات.