إيلاف من القاهرة: أعربت الممثلة المصرية ثراء جبيل عن سعادتها لإختيارها من قبل الفنان تامر حسني لتشاركه بطولة أغنيته المصورة الجديدة، والتي تحمل عنوان "موحشتكيش"، في تدوينة على الإنستغرام مرفقة بمقطع مصور من العمل قالت فيها: "أخيراً الكليب نزل... أنا سعيدة جداً لاختياري اني اكون جزء من كليب للفنان اللي بحبه اوي وبحب أغانيه و بيضحكني من قلبي استمتعت بكل لحظة في الأغنية.. شكراً ليك يا تامر على اهتمامك و احساسك بكل تفصيلة عشان كل اللي حواليك يطلعوا بالصورة الراقية دي."

ليرد عليها تامر قائلاً: "يا ثراء والله انا اللي فخور بأدائك الرائع مبسوط بأدائك من قلبي الفنان اللي بتحبيه من وانتي صغيره و المخرج اللي وقفتي تمثلي قدامه ماشاء الله كل الناس حاسه احساسك الجميل ، إختياري ليكي كان في محله ، فعلاً تستحقي كل الخير و النجاح و انا شايفك قريب جداً في مكانه كبيره اوي اوي بإذن الله".

يذكر أن أغنية "موحشتكيش" من البوم "هرمون السعادة" وهي من كلمات امير طعيمة، والحان و توزيع أحمد ابراهيم، وإخراج تامر حسني.