إيلاف من القاهرة: كلفت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب مستشارها القانوني المحامي حسام لطفي، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي إشاعة ارتباطها بطبيب نسائي كان الخطيب السابق للفنانة ميرهان حسين.

القصة وما فيها#ميرهان_حسين اتخطبت من 8 شهور لدكتور نساء بيشتغل فى البيزنس اسمه (تامر سليم) وكانوا محددين معاد فرحهم فى شهر فبراير الجاى وفجأة الدكتور دا اتعرف على #شيرين_عبدالوهاب وملازمها فى كل مكان واللى كشف الموضوع حفلة #شيرين اللى كانت فى دبى من يومين وظهر معاها فى الحفلة… pic.twitter.com/8Y5sZ6lEz4 — Hani Azab هاني عزب (@Haniazab3) January 2, 2024

هذا و نشر حسام لطفي، محامي عبدالوهاب بيانًا جاء فيه: "تتابع الفنانة شيرين عبدالوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "تتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، وقد كلفت الفنانة مستشارها القانوني بملاحقة ادعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون".

واختتم البيان: "وتؤكد أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليًا إلا فنها".

وبحسب ما تم تداوله عبر الشبكات والمواقع التي تهتم بأخبار الفن والمشاهير فقد ارتبطت شيرين بالدكتور المصري تامر سليم، الذي كان من المقرر أن يتزوج بميرهان في فبراير المقبل بعد فترة خطوبة دامت ثمانية أشهر.

حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد، ماتوقعتها تتخطى حسام 😞 pic.twitter.com/IGWFCNTuhY — هُيَـام .. (@R11AE_) January 3, 2024

وزعمت العديد من المنشورات أن الدكتور ألغى زفافه بعد تعرفه على شيرين، فيما قالت تقارير إخبارية إن ميرهان شاركت على إثر ذلك بالآية القرآنية: ” وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.