إيلاف من القاهرة: تصدر اسم كوكب الشرق ام كلثوم تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد إشتعال أزمة حقوق الملكية الخاصة بها بين جمعية المؤلفين ومحسن جابر وأهل الفنانة الراحلة.

حيث قامت منصة يوتيوب بحذف أغنية أم كلثوم "اسأل روحك" بسبب بيع حقوق استغلال التراث التابع لأم كلثوم، لشركة إسرائيلية.

وأعربت جيهان الدسوقي، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، عن استيائها الشديد من بيع شركة صوت الفن حقوق استغلال أغاني أم كلثوم لإسرائيل-حسب زعمها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "محسن جابر يتحدث عن أن العقد المبرم مع عائلة أم كلثوم به جملة وما يستجد، وهو يتجاهل أن العقد موقع منذ 24 عاما ووقتها لم يكن هناك الهولوجرام ولا يوتيوب ولا إنستجرام ولا ذكاء اصطناعي، ما يستجد كلمة غير قانونية نعترض عليها وكإنه يبيع سمك في مياه".

وتابعت: "إذا كان والدي باع أعمال أم كلثوم منذ 24 عاما لم يتخيل أحد أن يستجد شيء بالتوسع الحالي والقيمة الكبيرة في الإيرادات الضخمة الحالية".



وكشف نبيل المرسي والد سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقي الحفيدة الثانية لأم كلثوم عن الإجراءات القانونية ضد المنتج محسن جابر بسبب تراث أم كلثوم وإتهامه ببيعه لإحدى الشركات الإسرائيلية.

وقال نبيل المرسى في تصريحات صحفية: "الأمر برمته فى يد المستشار ياسر قنطوش الذى يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتج محسن جابر من أجل الحفاظ على تراث أم كلثوم وهو الهدف الرئيسي بالنسبة لنا".

محسن جابر ينفي

من جانبه رد المنتج محسن جابر، على اتهامات حفيدة أم كلثوم، قائلا: "عيب وميصحش إنها تقول إني ببيع تراث كوكب الشرق إلى إسرائيل".

وأوضح: اشتريت تراث أم كلثوم لأن إحدى الشركات الخليجية كانت ستقوم بشرائه، ومن يعتدي على عملي حتى داخل إسرائيل لن أتركه.

مدحت العدل: محسن جابر لا يملك سوى 30% من حقوق أغاني أم كلثوم

وتحدث السيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، عن الأزمة الأخيرة بين الجمعية والمنتج محسن جابر حول ملكية تراث السيدة أم كلثوم.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إن الجمعية تملك 90% من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلفين والملحنين، لافتا أن 70% من أغاني السيدة أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة -أحد أعضاء الجمعية- باعتبارها أحد الناشرين.

وأوضح أن المنتج محسن جابر لا يملك سوى نسبة 30% فقط -وليس 100 %- كما يشير نافياً صحة تصريحاته حول تنازل المؤلفين والملحنين للسيدة أم كلثوم عن أغانيهم، مشيراً إلى أن العقد الموقع بين شركته مع صوت القاهرة ينص على امتلاك الأخيرة 98 أغنية، بينما يملك «جابر» 30% فقط من حقوق التوزيع.

ونوه أن صوت القاهرة شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لافتا إلى امتلاك الجمعية عقد تنازل أم كلثوم عن حقوق التوزيع لصوت القاهرة الموقع خلال حقبة الجمهورية العربية المتحدة.

ولفت إلى معاناة أعضاء بالجمعية من ورثة "فنانين كانوا ملء السمع والبصر" من تراجع أوضاعهم المعيشية بشكل يفوق تخيلات الجمهور، معقباً: "نحن في الجمعية مسئولين عن حقوق هؤلاء الناس".

عمرو مصطفى: أصبت بالاكتئاب لما فعلوه بي بسبب أغنية أم كلثوم

كما كشف الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى أنه أصيب بحالة من الاكتئاب عقب الأزمة التي تعرض لها حين صنع أغنية بصوت أم كلثوم، مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتحدث مصطفى في المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية للحديث عن حقوق ملكية أعمال المطربة الراحلة أم كلثوم، والنزاع بين شركة صوت القاهرة والمنتج محسن جابر، حول أعمالها.

وأوضح أنه تعرض لأزمة مع المنتج محسن جابر الذي هاجمه عبر وسائل الإعلام وهدد بمقاضاته فور طرحه الأغنية، وهو ما أصابه بالاكتئاب ودفعه للانعزال في منزله لبضعة أشهر غير مصدق ما تعرّض له.

وفقد مصطفى أعصابه خلال المؤتمر الصحفي وأشار إلى إصرار محسن جابر على امتلاكه عقوداً تمنحه حقوق الملكية الفكرية لأعمال أم كلثوم، رغم أن المطربة الراحلة وزوجها وقّعا عن تنازلات لصالح شركة صوت القاهرة.

وناشد الفنان المصري جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين منحه فرصة الانضمام إلى الدعوى القضائية ضد محسن جابر وشركة ستار المملوكة له، لأنه يخشى أن يتعرض للموقف نفسه عقب وفاته ويجد من يستحوذ على حقوق ملكية أعماله باستغلال بنود التعاقدات السابقة التي وقع عليها.

من يملك تراث أم كلثوم؟

من جانبه، عبر المنتج محسن جابر عن انزعاجه من عقد الجمعية مؤتمراً صحفياً دون دعوته للرد على أي نقطة خلاف، ونشر بيانًا رسميًا تضمن الآتي : "انا المعني بهذا الاجتماع وبالتالي كان من المفروض دعوتي للرد على اي استفسارات وايضاح الحقائق على جموع الصحفيين .. ولكني اعتقد أن القائمين على الدعوة لا يريدون وجودي حتى تخلو لهم الاجواء ويتم نشر الأكاذيب .. خاصة وأننا حصلنا على أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيتنا لأغانى السيدة ام كلثوم.

وأضاف" الحكم الذي تستخدمه شركة "صوت القاهرة" كدليل لها هو دليل ضدها، لأن الحكم أكد أن شركة "ستارز" هي التى صرحت لشركة صوت القاهرة بالاستغلال بموجب عقد الصلح، وعموماً فإن هذا العقد تم فسخه بحكم نهائي بات وألزم الحكم شركة "صوت القاهرة" بتعويض قدره/ مليون وخمسمائة الف جنيه.