توفي الممثل المكسيكي آدان كانتو يوم الثلاثاء بسبب سرطان الزائدة الدودية عن عمر يناهز 42 عامًا.

وقال تلفزيون وارنر براذرز وفوكس إنترتينمنت في بيان: "نشعر بالحزن الشديد لوفاة أدان كانتو". "كان ممثلاً رائعاً وصديقاً عزيزاً، شرفنا أن يكون جزءًا من عائلات تلفزيون وارنر براذرز وفوكس إنترتينمنت منذ ظهوره لأول مرة في الولايات المتحدة في The Following منذ أكثر من عقد من الزمن."

وتابع البيان: "مؤخرًا، أضاء الشاشة في مسلسل The Cleaning Lady بأداء قوي أظهر براعته الفنية ومداه وعمقه. هذه خسارة كبيرة، ونحن نحزن إلى جانب زوجته ستيفاني وأطفالهما".

يذكر أن كانتو الذي ظهر في مسلسلات مثل Narcos وDesignated Survivor من مواليد سيوداد أكونيا، كواويلا، المكسيك، وبدأ حياته المهنية كموسيقي وممثل في البلاد قبل ظهوره لأول مرة على التلفزيون الأمريكي في مسلسل The Following من بطولة كيفن بيكون عام 2013، وفقًا لسيرته الذاتية على موقع IMDB.

كتب وأخرج فيلمه القصير الأول Before Tomorrow عام 2014، وفاز فيلمه القصير The Shot بالعديد من جوائز المهرجانات عام 2020.

جاء أول دور سينمائي كبير له في عام 2014 عندما لعب دور البطل الخارق Sunspot في فيلم X-Men: Days of Future Past. كما كان له أدوار في أعمال مثل "Mixology" و"Blood & Oil" و"Second Chance".

في مسلسل "Narcos" قام بدور وزير العدل الكولومبي السابق رودريغو لارا بونيلا. وكان نائب الرئيس آرون شور في مسلسل Designated Survivor؛ ولعب دور زعيم المافيا أرمان موراليس في مسلسل The Cleaning Lady.

وتزوج كانتو من ستيفاني في عام 2017، ولديهما طفلان، رومان ألدر، 3 أعوام، وإيف جوزفين، عام واحد، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر.