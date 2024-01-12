إيلاف من أبو ظبي: تستضيف الاتحاد أرينا في جزيرة ياس العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط من هاملتون، المسرحية الموسيقية الشهيرة من إنتاج برودواي والحائزة على جوائز توني وجرامي وأوليفييه وبوليتزر. وتنطلق العروض لفترة محدودة بين 17 يناير و11 فبراير 2024.

وشهد مسرح برودواي في أغسطس 2015 عرض مسرحية هاملتون لأول مرة، حيث لاقت استحساناً كبيراً من النقاد والجمهور، مما أكسبها شهرة عالمية أسهمت في عرضها على مسارح ويست إند الشهيرة في لندن والمسارح الأسترالية والألمانية.



وينطلق منظمو المسرحية قريباً في جولة عالمية، حيث تعرض المسرحية للمرة الأولى في نيوزيلندا والفلبين قبل العرض الأول المقرر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتروي هاملتون من خلال مزيج من موسيقى الهيب هوب والجاز والآر آند بي وأجواء برودواي المميزة، قصة ألكسندر هاملتون، أحد مؤسسي الولايات المتحدة، بأسلوب موسيقي انعكست تأثيراته العميقة على الثقافة والسياسة والتعليم.

وتستند المسرحية الموسيقية في أحداثها إلى السيرة الشهيرة التي كتبها رون تشيرنو بأسلوب معاصر ليعبر عن البيئة الأميركية في عصر هاملتون، وهي من تأليف وألحان لين مانويل ميراندا، وإخراج توماس كايل، بالتعاون مع مصمم الرقصات الشهير آندي بلانكنبوهلر وأليكس لاكاموار، الذي تولى مهمة الإشراف الموسيقي.

ونالت المسرحية العديد من الجوائز المرموقة بما فيها 11 جائزة توني وسبعة جوائز أوليفييه إلى جانب جائزة بوليتزر لأفضل عمل درامي وجائزة جرامي لأفضل ألبوم مسرحي موسيقي في عام 2016.

