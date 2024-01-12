قاد مخرج فيلم Parasite، بون جون هو، مؤتمرًا صحفيًا في سيول يوم الجمعة، بعد وفاة الممثل لي سون كيون، منتحرًا، في نهاية ديسمبر.

تم التحقيق مع لي من قبل الشرطة في إنشيون بتهمة الاستخدام الترفيهي المحتمل للمخدرات، وكان في قلب عاصفة من التعليقات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهرين السابقين لوفاته.

الممثل الراحل لي سون كيون

وبدعم من مجموعة كبيرة من الفنانين والمنظمات الثقافية والجمعيات التجارية، دعا بون جون إلى إجراء تحقيق في أساليب الشرطة، ودعا وسائل الإعلام الراسخة إلى التفكير في التغطية المثيرة التي ربما تكون قد ساهمت في قرار لي بالانتحار. وتعرضت هيئة الإذاعة العامة KBS لانتقادات خاصة.

وطالبوا بـ : "تحسينات تشريعية واضحة لضمان عدم عكس المبادئ والاستثناءات بين الحقوق الإنسانية للمشتبه بهم وحق الجمهور في المعرفة، وأن سلطات التحقيق لا تفسر وتطبق مقصد القانون بشكل تعسفي". .

أقيم هذا الحدث الإعلامي في الطابق التاسع عشر من المركز الصحفي الكوري في المنطقة التجارية المركزية في سيول. وقبل ذلك بيوم، أصدرت المجموعة بيانًا بعنوان "مطالب الفنانين والعاملين في مجال الثقافة في مواجهة وفاة الممثل الراحل لي سون كيون".

تماشيًا مع التحرك لانتقاد التعليقات والتكهنات والانتقادات الشنيعة عبر الإنترنت، أعلن منظمو مؤتمر يوم الجمعة أنهم لن يتلقوا أي أسئلة ولن يقدموا إجابات تكميلية ولن يعقدوا جلسة تصوير.

بدلاً من ذلك، مع الممثل تشوي دوك مون كمدير، تألف الحدث من سلسلة متجددة من المتحدثين الذين قدم كل منهم دعواتهم الخاصة من أجل العدالة والإصلاح.

ونفت الشرطة أنها كانت مهملة أو أنها انغمست في مناورات غير عادية عرّضت لي للتدقيق. لكن المتحدثين يوم الجمعة انتقدوا بشدة إجراءات الشرطة.

“تم بث ظهوراته الثلاثة لدى الشرطة، من اختبار الكاشف البسيط إلى الاختبار السلبي، على الهواء مباشرة لوسائل الإعلام. وقال بونج: "تم نشر تسجيلات تصريحاته التي تدينه لوسائل الإعلام والجمهور، واتخذ القرار المأساوي بإنهاء حياته بعد استدعاء ثالث من الشرطة استمر لمدة 19 ساعة".

لي شخصية مألوفة جدًا على الشاشات الكورية. وفي مهرجان كان العام الماضي ظهر في فيلمي "Project Silence" و"Sleep". تم إصدار الأخير تجاريًا في سبتمبر وتصدر قوائم شباك التذاكر الكورية لمدة ثلاثة أسابيع. كما ظهر مؤخرًا في فيلم "Killing Romance" الذي نال استحسان النقاد، والذي لعب دور العنوان الافتتاحي في مهرجان نيويورك السينمائي الآسيوي لعام 2023، وفيلم الدراما السياسية "Kingmaker".

الممثلة جيون هاي جين منهارة خلال الجنازة

وكان لي متزوجاً من الممثلة جيون هاي جين ولديهما طفلين. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن جنازة خاصة أقيمت للي بعد وقت قصير من وفاته. ومن المقرر بعد ذلك حرق جثته ووضعها في حديقة تذكارية في غوانغجو، جنوب شرق سيول.