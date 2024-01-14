إيلاف: أفادت تقارير صحفية إن شركة باراماونت بدأت المراحل الأولى من تطوير جزء ثالث للفيلم الرائج "Top Gun: Maverick". من المقرر أن يعمل إيرين كروجر، الكاتب المشارك للفيلم الأصلي، على السيناريو، وهناك آمال في عودة مخرج فيلم "Top Gun: Maverick"، جو كوسينسكي، لتكملة الجزء الجديد.

يهدف الاستوديو إلى إعادة النجوم المشاركين الأصغر سناً لتوم كروز، مايلز تيلر وجلين باول، في جزء آخر مثير.



صفقة Cruise المرنة مع Warner Bros

تأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان توم كروز مؤخرًا عن صفقة غير حصرية مع شركة Warner Bros. لتطوير الامتيازات والأفلام الأصلية.

على الرغم من هذه الصفقة، يحتفظ كروز بالمرونة للعمل مع استوديوهات أخرى، بما في ذلك باراماونت، حيث لديه العديد من المشاريع قيد التنفيذ.

تتصدر شركة Paramount Global، الشركة الأم لـ Paramount، عناوين الأخبار حاليًا، حيث تفيد التقارير أن Skydance Media تفكر في شراء National Amusements، الشركة القابضة التي تسيطر على Paramount Global.

حقق فيلم "Top Gun: Maverick" نجاحًا كبيرًا لشركة Paramount، حيث حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحقق ما يقرب من 1.5 مليار دولار.

كان الفيلم بمثابة عودة كروز إلى الدور الأيقوني بعد عقود وأثبت أنه الفيلم الأكثر نجاحًا في حياته المهنية. بينما يواصل كروز العمل على الجزء الثامن من سلسلة "Mission: Impossible"، تضيف التكملة المحتملة لفيلم "Top Gun: Maverick" مشروعًا مثيرًا آخر إلى جدول أعماله المزدحم.