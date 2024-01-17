إيلاف من لندن: كَشَفَت هيئةُ الإذاعةِ البريطانيةِ عن الصورة الأولى لجينا كولمان في الدراما البوليسية الجديدة The Jetty.

تلعب كولمان دور المحققة، إمبر مانينغ، في المسلسل القادم المكون من أربعةِ أجزاء، والذي سيتمُّ بثّه على قناةِ BBC One وBBC iPlayer.

يقولُ الملخصُ الرسميُّ للمسلسل: "يندلعُ حريقٌ في منزلٍ لقضاءِ العطلاتِ في بلدةِ بحيرةِ لانكشاير، ذاتُ المناظِرِ الخلّابَةِ.

ويَجِبُ على المحققة إمبر مانينغ معرفةِ كيفيةِ ارتباط ذلك بصحفي بودكاست يحققُ في قضيةٍ باردةٍ لأشخاص مفقودين ومثلث "الحب" غير المشروع بين رجلٍ في العشريناتِ من عمره، وفتاتين قاصرتين.

"ولكن عندما تقترب إمبر من الحقيقة، فإن ذلك يهددُ بتدميرِ حياتِها - مما يُجبِرُها على إعادةِ تقييم كل ما اعتقدت أنها تعرفه عن ماضيها، وحاضرها، والمدينةِ التي تسميها دائمًا موطنًا لها.

"بقدر ما هي قِصَّةُ بلوغِ سنِّ الرشد، بقدر ما هي قِصَّةٌ بوليسيةٌ مثيرةٌ، فإن The Jetty تطرح أسئلة كبيرة حول الأخلاق الجنسية والهوية والذاكرة، في القضايا التي أثارتها حركةُ Me Too."

وفي معرض حديثها عن المسلسل، قالت كولمان: "لقد كان العمل مع BBC وFirebird Pictures لإضفاء الحيوية على شخصية إمبر مانينغ المعقدة والغامضة تجربة مذهلة.

"لا أستطيع الانتظار حتى يلتقي الجميع بهذه البطلة الجديدة ويكتشفوا ما يكمن ورائها."

الدراما كتبها كاتب EastEnders و Waterloo Road كات جونز، مع ماريالي ريفاس من بيري ماسون، خلف الكاميرا.

تلعب روبي ستوكس، وأميليا بولمور، دور البطولة إلى جانب كولمان في المسلسل.

يشمل طاقم الممثلين أيضًا آرتشي رينو، رالف إينيسون، توم جلين كارني، وماثيو ماكنولتي.