إيلاف من الرياض: يحتفي مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" Joy Awards في نسخته الرابعة من قلب العاصمة السعودية الرياض، بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية مساء السبت 20 يناير.

تقدّمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية (GeA)، ضمن "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه "مجموعة MBC".

ويُبث الحفل، الذي يحضره المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وقائع وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولاً إلى وقائع توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الرابعة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم. وفي أمسية مليئة بالمفاجآت، من المُزمع أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2023.

المرشّحون للجوائز

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية، هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات الدرامية.

• مرفق أدناه ترشيحات الاختصاصات الأساسية (السينما، المسلسلات الدرامية، الموسيقى، المؤثّرون، الرياضة) والفئات المتفرّعة عن كل منها:

السينما:

- الفيلم المفضّل:

الخلاّط، الهامور، بيت الروبي، سطّار.

- الممثلة المفضّلة:

أمينة خليل (وش في وش)، إلهام علي (تشيللو)، نيللي كريم (Voy! Voy! Voy)، سعاد عبدالله (تشيللو).

- الممثل المفضّل:

إبراهيم الحجاج (سطّار)، عبدالعزيز الشهري (راس براس)، زياد العمري (عبد)، كريم عبدالعزيز (بيت الروبي).

المسلسلات الدرامية

- المسلسل المفضّل:

بروحهم في البيت، أمر إخلاء، كريستال، ملح وسمرة.

- الممثلة المفضّلة:

هدى حسين (ملح وسمرة)، كاريس بشار (النار بالنار)، باميلا الكيك (كريستال)، رهف محمد (بروحهم في البيت).

- الممثل المفضّل:

باسل خياط (الثمن)، إبراهيم الحجاج (منهو ولدنا 2)، محمود نصر (كريستال)، سعد عزيز (سكّة سفر).

- الوجه الجديد المفضّل:

أصايل محمد (سكّة سفر)، فَي فؤاد (ماما غنيمة)، جمال الصالح (بروحهم في البيت)، وليد قشران (استوديو 23).

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة:

فووق (أصالة)، مزلاج (أميمة طالب)، وياك وياك (أحلام)، يا ليل ويالعين (الشامي).

- الفنانة المفضّلة:

أحلام، أصالة، نانسي عجرم، أميمة طالب.

- الفنان المفضّل:

عبدالمجيد عبدالله، عايض، ماجد المهندس، تامر عاشور.

- الوجه الجديد المفضل:

الشامي، سلطان المرشد، طلال سام، وليد محمد.

المؤثّرون

- المؤثّرة المفضّلة:

أبرار العثمان، بيبي العبدالمحسن، نارين عمارة (نارين بيوتي)، يارا النملة.

- المؤثّر المفضّل:

أبو نوح، بندر مدخلي (بندريتا)، عمر فاروق، أحمد القحطاني (ShoNgxBoNg).

الرياضة

- الرياضية المفضّلة:

البندري الهوساوي، حصة العيسى، أُنس جابر، صبا توفيق.

- الرياضي المفضّل:

سالم الدوسري، عبدالله الربيعة، نواف العقيدى، ياسين بونو.

