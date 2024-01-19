إيلاف من تونس: صدرت أحدث أغنيات الفنانة التونسية مروة عيسى بعنوان "العيد عيدين" من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر اسماعيل وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

صُورت الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وظهرت فيها عيسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن أعمالها المصورة السابقة، حيث أظهر الكليب جانباً من قدراتها التمثيلية.

وأعربت مروة عيسى عن سعادتها بالـ "العيد عيدين" متمنيةً أن تكون حياة كل العشاق أعياد، مشددةً على أن الأغنية قريبة من قلبها وتحمل طاقة ايجابية مليئة بالحب والفرح.