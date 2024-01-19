إيلاف من أبوظبي: يحل الفنان والمُلحن الإماراتي فايز السعيد، ضيفاً على الفنانة أحلام الشامسي في الحلقة المقبلة من البرنامج الحواري الفني "أحلام ألف ليلة وليلة" التي ستُعرض يوم السبت على قناة أبوظبي عند الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتُسلط في ليلة طربية الضوء على أصالة الفن الإماراتي بين الماضي والحاضر.



وستكون "أحلام" في هذه الحلقة الاستثنائية الإماراتية ضيفة ومقدمة للحلقة في آنٍ واحد، حيث تستضيف فايز السعيد الذي قدم أكثر من 5 آلاف لحن لأكثر من 500 فنان، من بينها ما يقارب 1000 أغنية للمطرب الإماراتي ميحد حمد.

ويأخذ فايز السعيد خلال الحلقة الجمهور بالزمن إلى بداياته الفنية في العشرينات من عمره، والتي يعتبرها أجمل مرحلة في حياته. قبل أن يتبادل مع "أحلام" ذكريات بداياتهما أمام الجمهور على مسرح قرطاج بتونس.



ويتحدث السعيد عن إعجابه الكبير بالمطرب السعودي عبادي الجوهر، وكيف لو قدر له غناء دويتو مع أحد نجوم الطرب الراحلين فسيختار الموسيقار محمد عبد الوهاب، إلى جانب أهم النصائح التي تلقاها خلال مسيرته، من بينها تلك التي لن ينساها وعمل بها من المطرب السعودي راشد الماجد وهي أن يبتسم خلال الغناء حتى تتضح مخارج الألفاظ.



وتشهد الحلقة دويتو يجمع بين أحلام و السعيد على أنغام أغنية "رجل السلام"، وأغنية من التراث الإماراتي، كما يؤدي السعيد باقة من أغنياته، منها: "جيتك على الموعد " و"جزاك الله حبيبي خير" و" الله يا دار زايد" بدون موسيقى، في حين تقدم أحلام أغنيات " تدري ليش أزعل عليك"، و" ترفرف يا فقير الريش" و"والله أحتاجك أنا".

يذكر أن البرنامج الفني الموسيقي الترفيهي "أحلام ألف ليلة وليلة" يعرض كل سبت على قناة أبوظبي، ويستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي، ليسلط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، وليحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.

